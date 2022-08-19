Обязательный масочный режим не планируют вводить в Новосибирской области

Роспотребнадзор области инициировал на днях введение рекомендательного ношение масок в общественном транспорте. А вот обязать всех пассажиров соблюдать режим пока не планируют.
«Все решения будут приниматься оперштабом в зависимости от эпидемиологической ситуации. Как коронавирус будет распространяться, если будет рост случаев заболевания. Но пока планов на обязательный режим нет», - сказала Аксенова.
Она подчеркнула, что всем заболевшим лучше соблюдать карантин дома, особенно детям во время учебного года. Ещё не переболевшим стоит пройти вакцинацию.