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Обязательный масочный режим не планируют вводить в Новосибирской области

Сегодня, 08:50
Фото: 1MI
Новосибирские власти в настоящий момент не видят поводов для возвращения обязательного масочного режима. Об этом сказала замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова в эфире ОТС.

Роспотребнадзор области инициировал на днях введение рекомендательного ношение масок в общественном транспорте. А вот обязать всех пассажиров соблюдать режим пока не планируют.

«Все решения будут приниматься оперштабом в зависимости от эпидемиологической ситуации. Как коронавирус будет распространяться, если будет рост случаев заболевания. Но пока планов на обязательный режим нет», - сказала Аксенова.

Она подчеркнула, что всем заболевшим лучше соблюдать карантин дома, особенно детям во время учебного года. Ещё не переболевшим стоит пройти вакцинацию.

#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Коронавирус#2022#Общество#Город
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