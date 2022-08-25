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Спортивный мотоцикл сгорел после заправки в Новосибирске (видео)

Сегодня, 18:33
Фото: аст-54
Пламя охватило мотоцикл Kawasaki после выезда с АЗС на улице Ипподромской. Техника сгорела полностью, водитель остался жив
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Пожар

Спортивный мотоцикл Kawasaki загорелся после заправки на одной из АЗС в Новосибирске. Инцидент произошел днем в четверг, 25 августа, на улице Ипподромской, сообщают подписчики паблика АСТ-54. На видео, снятом очевидцем, видно, что огонь полностью охватил спортбайк, восстановлению он не подлежит. Водитель не пострадал.

Как предполагают комментаторы, возможно, что часть топлива после заправки пролилась из бака на раму и двигатель, после чего бензин вспыхнул или от перегрева, или от короткого замыкания.

Тем временем, в полиции сообщили о задержании злоумышленника, который сжег автомобиль Нива на улице Кирова. Мужчина признался, что на такой шаг его толкнула обида за свою возлюбленную, которая поругалась с владельцем отечественного внедорожника. 

#Происшествия#Чп#Пожар#Мотоцикл#Видео
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