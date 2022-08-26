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Пропавшего с овчаркой мужчину в лесу хотят искать с вертолета под Новосибирском

Сегодня, 16:05
Фото: 1MI
В Новосибирской области 70-летний Геннадий Хохлов ушел в лес с собакой в Мошковском районе и пропал – он вышел на связь с волонтерами, но не смог объяснить свое местонахождение – его хотят искать с помощью вертолета. Информацию Atas.info предоставила руководитель поискового отряда "Лиза Алерт".

Алеся Яблонских из отряда "Лиза Алерт" уточнила: изначально считалось, что мужчина заехал к своим родственникам в Кемеровскую область, но 26 августа он позвонил в спецслужбу и сказал, что не знает, где его машина и собака – он дезориентирован. 

Мужчина может находиться между деревней Вороново в Мошковском районе и городом Болотное – сотни километров покрыты болотами и лесами.

В настоящее время сделан запрос на возможный поиск при помощи большого вертолета, но таких в Новосибирской области немного. Волонтер отметила, что такого случая в регионе еще ни разу не было.

#Александр Кондратьев#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#2022#Розыск
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