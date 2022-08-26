Пропавшего с овчаркой мужчину в лесу хотят искать с вертолета под Новосибирском

Алеся Яблонских из отряда "Лиза Алерт" уточнила: изначально считалось, что мужчина заехал к своим родственникам в Кемеровскую область, но 26 августа он позвонил в спецслужбу и сказал, что не знает, где его машина и собака – он дезориентирован.