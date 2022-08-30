Нелегальные торговцы останутся без товара на площади Калинина в Новосибирске

Сотрудники городской администрации будут каждый день проводить рейды на данном месте, потому что там скоро появится памятная стела «Город трудовой доблести» – у таких торговцев уже с 23 августа начали забирать товар.
Всего за прошлую неделю было составлено шесть протоколов и изъято более 1,5 тонн продукции. Торговых точек начало становиться меньше, но иногда они возвращаются после 18:00 и в выходные дни.
В связи с этим график проведения рейдов расширили, проверки будут проводиться и в нерабочее время. Однако продающих урожай бабушек не трогают, но им рекомендуют начать продавать в специально оборудованных местах, где льготники могут занять их бесплатно или очень дешево.