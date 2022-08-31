Также собеседник добавил, что часть выпускников хорошо сдают экзамены благодаря усиленной подготовке к ЕГЭ, в том числе самостоятельно, в онлайн-школах и с репетиторами. ЕГЭ сдают 11-классники, которые целенаправленно готовятся в вуз. Часто им помогают не только школьные учителя, но и репетиторы. Поэтому, по результатам экзаменов нельзя составлять общую картину об учреждении, где ребенок провел годы, сидя за партой.