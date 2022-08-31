Среди различных рейтингов школ нет универсальных, и попытка рейтингования по среднему баллу сдачи ЕГЭ является одной из самых неудачных, считают специалисты.
«Мы никогда не проводим ранжирование школ, тем более по среднему баллу ЕГЭ. Эта показатель, по которому Рособрнадзор не рекомендует сравнивать учебные заведения. По этим данным сравнивать школы нельзя, поскольку процедура сдачи ЕГЭ не стоит на месте, меняются подходы, контрольно-измерительные материалы (КИМы). Например, в одной сельской школе могут сдать ЕГЭ два ученика – их средний результат 70 баллов. Они хорошо подготовились и сдали на хорошие баллы. А в статусной городской школе на экзамен пошли 50 учеников, средний балл которых оказался 60 баллов. Некоторые из них сдали с высоким результатом, несколько – со средним, а трое не сдали. Как тогда эти школы можно сравнить? Это просто невозможно, и это не говорит о качестве образования в какой-то из них», - объяснил заместитель директора Новосибирского института мониторинга развития образования (НИМРО) Сергей Кондратьев.
«Каждый год обновляются КИМы. В 2022-м они изменились в связи с тем, что нынешние 11-классники сдавали ЕГЭ по новым Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС)», - отметил Сергей Кондратьев.
Также собеседник добавил, что часть выпускников хорошо сдают экзамены благодаря усиленной подготовке к ЕГЭ, в том числе самостоятельно, в онлайн-школах и с репетиторами. ЕГЭ сдают 11-классники, которые целенаправленно готовятся в вуз. Часто им помогают не только школьные учителя, но и репетиторы. Поэтому, по результатам экзаменов нельзя составлять общую картину об учреждении, где ребенок провел годы, сидя за партой.
«Всё ежегодно меняется – участники экзамена, задания для них. Это доказали годы пандемии. В 2020-м почти все выпускники школ получили аттестаты, а экзамен сдавали только те, кто планировал поступление в вуз. Учащиеся готовились дистанционно, самостоятельно и поэтому нельзя сказать, что их результаты – это только работа школы. В 2021-м некоторые дети сдавали ЕГЭ, другие ГВЭ (государственный выпускной экзамен). В 2022 году история совсем другая из-за нововведений. У школьников были новые задания, и кроме того, у них не было опыта сдачи ОГЭ в 9 классе».
Новосибирские эксперты в оценке качества образования в учебных учреждениях используют целый набор критериев, кроме ЕГЭ: учитываются результат ВПР (Всероссийские проверочные работы, которые пишут ученики в конце учебного года. Прим ред.), данные внутреннего мониторинга школ, оценки в 9-х классах. В итоге формируются аналитические сборники результатов мониторинга системы оценки качества подготовки в Новосибирской области.
В 2022 году специалисты НИМРО в качестве эксперимента сравнили учреждения по количеству 100-бальников, а также по участникам, которые набрали по трем предметам от 250 до 300 баллов. Также в таблице указаны результаты остальных выпускников по трем предметам, которые сдали хуже: доля выпускников с результатами до 160 баллов, 160 – 220, 220 – 250.
Таким образом, выявили 31 образовательное учреждение, где доля «отличников» на экзамене от 48%. Первое место занял элитный учебный центр СУНЦ НГУ (Известный интернат для одаренных детей в Новосибирске принято по старинке называть ФМШ. Прим.ред.), 115 выпускников которого получили набрали 100 баллов по разным предметам. Примечательно, что в 10-ку попали две сельские школы города Куйбышево – №6 и гимназия №1. Здвинская и Мошковская СОШ также могут похвастаться хорошими результатами.