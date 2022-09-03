Попавший в жесткое ДТП жених вышел из комы в Новосибирской области

В Новосибирской области шесть дней назад произошло жесткое ДТП с участием молодоженов – мужчина от травм впал в кому, но сегодня он вышел и неё. Информацию предоставил КП-Новосибирск дядя невесты.

Напомним, что авария произошла в двух километрах от Верх-Ирмени на 77 километре трассы К17Р. Машина выезжала со второстепенной дороги, и в этот момент в автомобиль влетел другой автомобиль. Родственник невесты рассказал изданию, что когда выезжали обзор перегородила стойка, поэтому водитель не заметил несущуюся на огромной скорости машину. В результате аварии жених впал в кому, а также из-за ушибов легких не мог дышать самостоятельно. Врачи диагностировали у него перелом тазобедренного сустава, разрывы внутренних органов. У невесты – перелом позвонков грудного отдела. Всего неделя потребовалась, чтобы пойти на поправку – жених уже вышел из комы и был переведен в общую палату.