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Попавший в жесткое ДТП жених вышел из комы в Новосибирской области

Сегодня, 14:55
Фото: КП-Новосибирск
В Новосибирской области шесть дней назад произошло жесткое ДТП с участием молодоженов – мужчина от травм впал в кому, но сегодня он вышел и неё. Информацию предоставил КП-Новосибирск дядя невесты.

Напомним, что авария произошла в двух километрах от Верх-Ирмени на 77 километре трассы К17Р. Машина выезжала со второстепенной дороги, и в этот момент в автомобиль влетел другой автомобиль.

Родственник невесты рассказал изданию, что когда выезжали обзор перегородила стойка, поэтому водитель не заметил несущуюся на огромной скорости машину. В результате аварии жених впал в кому, а также из-за ушибов легких не мог дышать самостоятельно. 

Врачи диагностировали у него перелом тазобедренного сустава, разрывы внутренних органов. У невесты – перелом позвонков грудного отдела. Всего неделя потребовалась, чтобы пойти на поправку – жених уже вышел из комы и был переведен в общую палату.

#Александр Кондратьев#Происшествия#Новосибирск#Авария#Машина
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