Грибники пожаловались на автоворов в лесах Новосибирской области

Ежедневно любители тихой охоты делятся в сообществах своими грибными местами, дают полные координаты, а иногда и указывают время, когда туда поедут. Эта информация взбудоражила умы преступников. Некие личности задумали приезжать в указанные массивы и грабить грибников.