Грибники пожаловались на автоворов в лесах Новосибирской области

Ежедневно любители тихой охоты делятся в сообществах своими грибными местами, дают полные координаты, а иногда и указывают время, когда туда поедут. Эта информация взбудоражила умы преступников. Некие личности задумали приезжать в указанные массивы и грабить грибников.
«Я собирал грибы недалеко от села Быково, машину оставил рядом. Вернувшись, обнаружил, что стекло разбито и нет сумки. Вызвал полицию, и мне сказали, что подобное происходит не впервые, уже случаи автокраж бывали в этом районе», - рассказал Atas.info Игорь Г.
Под постом мужчины комментаторы устроили бурное обсуждение ситуации. Некоторые сибиряки рассказали, что сами становились жертвами автокраж в этом году. Они советовали друг другу впредь не оставлять личные вещи в автомобиле на видном месте.