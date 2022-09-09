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Грибники пожаловались на автоворов в лесах Новосибирской области

Сегодня, 16:59
Фото: герой публикации
Воришки, вскрывающие автомобили грибников, появились в лесах Новосибирской области. Пострадавшие пожаловались на них в соцсетях.

Ежедневно любители тихой охоты делятся в сообществах своими грибными местами, дают полные координаты, а иногда и указывают время, когда туда поедут. Эта информация взбудоражила умы преступников. Некие личности задумали приезжать в указанные массивы и грабить грибников.

«Я собирал грибы недалеко от села Быково, машину оставил рядом. Вернувшись, обнаружил, что стекло разбито и нет сумки. Вызвал полицию, и мне сказали, что подобное происходит не впервые, уже случаи автокраж бывали в этом районе», - рассказал Atas.info Игорь Г.

Под постом мужчины комментаторы устроили бурное обсуждение ситуации. Некоторые сибиряки рассказали, что сами становились жертвами автокраж в этом году. Они советовали друг другу впредь не оставлять личные вещи в автомобиле на видном месте.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Грибники#Кража
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