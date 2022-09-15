В подъезд жилого дома в Новосибирске подбросили двух детей от 4 до 6 лет

На записи с камер видеонаблюдения видно, как детей завели еще в раннее утро – в 7:35. Три часа они просто находились в подъезде, а их никто явно не искал. При этом молодой мужчина по имени Сергей, который их привел, кому то звонил по телефону и говорил «Забери детей».