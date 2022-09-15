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В подъезд жилого дома в Новосибирске подбросили двух детей от 4 до 6 лет

Сегодня, 14:05
Фото: Горсайт
Неизвестный мужчина привел мальчика и девочку в приблизительном возрасте от 4 до 6 лет в подъезд и бросил там одних – их забрали соседи, а затем полиция.

Жительница дома на улице Краузе, 19 рассказала Горсайту, что в 10:30 утра в подъезде стояла полураздетая девочка, которой около четырех годиков – она постоянно молчала и ничего не говорила. Её брат оказался постарше – ему около шести лет. 

Дети назвали своим имена – Таисия и Дмитрий. Однако больше они ничего не смогли сообщить.

На записи с камер видеонаблюдения видно, как детей завели еще в раннее утро – в 7:35. Три часа они просто находились в подъезде, а их никто явно не искал. При этом молодой мужчина по имени Сергей, который их привел, кому то звонил по телефону и говорил «Забери детей».

Неравнодушная женщина привела детей к себе домой, покормила их и вызвала полиция. Ребята были грязные и голодные – они не мылись около недели. Спустя некоторое время за ними пришел полицейский и увез в отдел.

#Александр Кондратьев#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Дети#Маугли
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