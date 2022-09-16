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Девять новых троллейбусов появится на дорогах Новосибирска

Сегодня, 12:27
Фото: 1MI
В Новосибирск по лизингу поставят девять современных троллейбусов «Горожанин» – они выйдут на дороги после 1 декабря 2022 года. Информацию предоставили в «Горэлектротранспорт».

Предприятие заключило контракт с «Государственной транспортной лизинговой компанией» на 60 месяцев – на это время дадут 9 низкопольных троллейбусов большой вместимости категории М3 класс с увеличенным автономным ходом за 413 млн рублей.

Троллейбусы привезут уже к 1 декабря 2022 года, а вот на улицы они выйдут немного позже, ведь сначала к ним нужно будет привыкнуть водителям и проверить техническое состояние.

Стоит отметить, что в течение трех лет городские власти планируют получить 58 новых троллейбусов с автономным ходом в качестве проекта за безопасные дороги.

#Александр Кондратьев#Транспорт#Новосибирск#Троллейбусы#Общественный транспорт
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