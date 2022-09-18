По данным синоптиков, в понедельник, 19 сентября потеплеет до +19 градусов. Небо будет ясным и солнечным. Во вторник, 20 сентября столбик термометра покажет +20 градусов. В среду, 21 сентября ожидается до +22 тепла.
Четверг, 22 сентября будет самым теплым днем этого сентября. Температура воздуха прогреется до +27 градусов. Ночью похолодает всего лишь до +12…+15 градусов.
А вот с пятницы, 23 сентября начнется постепенное похолодание до +19 градусов. К концу месяца температура сохранится в пределах +10 и на смену ясному небу придут дожди.