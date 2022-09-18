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Летняя жара до +27 вернется в Новосибирск – смотрим прогноз погоды на неделю

Сегодня, 07:01
Фото: 1MI

Летняя жара до +27 градусов придет в Новосибирск на следующей неделе

В Новосибирске синоптики прогнозируют по-настоящему летнюю жару на предстоящей неделе, о чем свидетельствует сервис «Яндекс. Погода».

По данным синоптиков, в понедельник, 19 сентября потеплеет до +19 градусов. Небо будет ясным и солнечным. Во вторник, 20 сентября столбик термометра покажет +20 градусов. В среду, 21 сентября ожидается до +22 тепла.

Четверг, 22 сентября будет самым теплым днем этого сентября. Температура воздуха прогреется до +27 градусов. Ночью похолодает всего лишь до +12…+15 градусов.

А вот с пятницы, 23 сентября начнется постепенное похолодание до +19 градусов. К концу месяца температура сохранится в пределах +10 и на смену ясному небу придут дожди.

#Общество#Экология#Новосибирск#2022#Погода#Погода на 3 дня в Новосибирске#Эмилия Каплунская
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