Мэр Новосибирска Анатолий Локоть раскритиковал своих подчиненных за "ведомственную разобщенность", которая привела к тому, что в центре города, в входа в Первомайский сквер уже несколько недель продолжается реконструкция коммунальных сетей, не согласованная с муниципалитетом. В первую очередь, досталось вице-мэру Анне Терешковой, которая курирует зеленые зоны и начальнику городского департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрию Перязеву.
"Так бесконечно продолжаться не может", - заявил глава муниципалитета в ходе аппаратного совещания, подчеркнув, что он еще в августе давал поручение выработать механизм согласования подобных работ в общественных местах. Анатолий Локоть обратил внимание, что по графику все разрытия в районе Первомайского сквера должны быть устранены до 19 сентября. Однако ничего не сделано.
"Ведомственная разобщенность налицо", - констатировал мэр и потребовал завершить благоустройство в кратчайшие сроки, и если для этого необходимо оштрафовать подрядчика, то это нужно сделать.