"Так бесконечно продолжаться не может", - заявил глава муниципалитета в ходе аппаратного совещания, подчеркнув, что он еще в августе давал поручение выработать механизм согласования подобных работ в общественных местах. Анатолий Локоть обратил внимание, что по графику все разрытия в районе Первомайского сквера должны быть устранены до 19 сентября. Однако ничего не сделано.