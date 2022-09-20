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Чиновники мэрии Новосибирска получили выволочку за траншеи в центре города

Сегодня, 04:08
Фото: 1MI

Мэр Новосибирска потребовал устранить разрытия на входе в Первомайский сквер

Анатолий Локоть потребовал от своих подчиненных оштрафовать подрядчика и в кратчайшие сроки завершить все земляные работы у входной группы в Первомайский сквер

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть раскритиковал своих подчиненных за "ведомственную разобщенность", которая привела к тому, что в центре города, в входа в Первомайский сквер уже несколько недель продолжается реконструкция коммунальных сетей, не согласованная с муниципалитетом. В первую очередь, досталось вице-мэру Анне Терешковой, которая курирует зеленые зоны и начальнику городского департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрию Перязеву.

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"Так бесконечно продолжаться не может", - заявил глава муниципалитета в ходе аппаратного совещания, подчеркнув, что он еще в августе давал поручение выработать механизм согласования подобных работ в общественных местах. Анатолий Локоть обратил внимание, что по графику все разрытия в районе Первомайского сквера должны быть устранены до 19 сентября. Однако ничего не сделано.

"Ведомственная разобщенность налицо", - констатировал мэр и потребовал завершить благоустройство в кратчайшие сроки, и если для этого необходимо оштрафовать подрядчика, то это нужно сделать.

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#Город#Новосибирск#Первомайский сквер#Ремонт#Зеленые зоны#Мэрия
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