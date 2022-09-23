Эксперты объяснили, кто оплатит дефицит госбюджета в России в 2023 году

На дрова и уголь тоже переходить бессмысленно. По данным Росстата, за год дрова подорожали на 19%, а уголь на 22%. Также нефтегазовые компании могут переложить нагрузку на конечного потребителя. Так что платить придётся всем – затянутые пояса становятся все туже.