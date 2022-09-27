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Где и когда в Новосибирске можно вакцинироваться от гриппа

Сегодня, 10:06
Фото: 1MI
Где и когда в Новосибирске можно вакцинироваться от гриппа
В Новосибирском регионе продолжается активная вакцинация от коронавируса, и на ее фоне со 2 сентября всем желающим уже начали делать прививку от гриппа. Планируется привить более 1,7 млн жителей региона. Пока вакцинацию от гриппа прошли более 250 тысяч граждан.

Какую вакцину от гриппа выбрать?

Россия – холодный регион, и ежегодно в осенне-зимний сезон здесь очень высока вероятность возникновения эпидемий вирусных заболеваний. Во избежание этого необходимо своевременно и в широком масштабе провести вакцинацию населения против гриппа, ОРВИ и других респираторных заболеваний.

Подводные камни вакцинации в том, что вирус гриппа каждый год мутирует. Поэтому необходимо, чтобы вакцина оставалась эффективной и в отношении новых штаммов. Для этого ежегодно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет большую исследовательскую работу – изучает новые штаммы и дает рекомендации о том, какие именно будут представлять серьезную опасность. И производители разных стран, опираясь на новые данные, корректируют состав вакцин.

Так, к примеру, в этом сезоне в вакцине для населения, живущего в Северном полушарии (именно в нем расположена Россия), используются штаммы группы В (Washington/02/2019 и Phuket/3073/2013) и штаммы группы A (Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1) pdm09 и Hong Kong/2671/2019 (H3N2).

В России в этом году представлен особенно широкий спектр вакцин: «Гриппол Плюс», «Ультрикс», «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс Квадри». Из них только «Ультрикс Квадри» является четырехвалентной вакциной, то есть в ее составе содержится по два штамма группы A и группы B. Трехвалентные включают в себя два штамма группы A и один штамм группы B. Все вышеперечисленные вакцины являются инактивированными (то есть созданы на основе убитого вируса) и имеют общее противопоказание, а именно наличие сильной аллергической реакции на куриный белок, который находится в составе вакцинных препаратов. Как правило, антигены содержатся в препарате в дозировке от 5 до 15 мкг.

«На территорию региона уже поступило более 500 тысяч доз вакцины от гриппа под названием «Ультрикс Квадри», вакцина распределена во все медицинские организации, осуществляющие вакцинацию детей и взрослых. Поставки вакцины будут продолжены», - рассказала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина.

Также представитель краевого минздрава отметила, что кампания по вакцинации стартовала в соответствии со всеми сроками Национального календаря прививок и идет во всех государственных медучреждениях. Прививку можно делать совершенно бесплатно. Особое внимание в ходе кампании уделяется детям и другим категориям граждан из групп риска.

Кому можно делать прививку от гриппа?

Прежде всего вакцинация должна коснуться людей, которые наиболее подвержены риску заболеть. Это люди с ослабленным иммунитетом вследствие хронических заболеваний, беременности, перенесенных операций. Также сюда входят те, кто в силу профессии имеет множество контактов с клиентами, посетителями, потребителями и пр. Сюда можно отнести всех работников сферы услуг. Стоит сделать прививку от гриппа тем, кто часто передвигается, ездит в командировки.

В зоне риска всегда находятся медработники, которые ведут прием пациентов, военные, спасатели, спортсмены. Также важное значение имеет коллективный фактор. Эпидемии, как правило, начинаются с заражения больших коллективов. Вот почему важно обязательно прививать учащихся в школах и воспитанников детсадов, детдомов, интернатов, постояльцев домов престарелых и пр.

Вакцинация от гриппа в детском саду

Свою первую прививку против гриппа ребенок, как правило, получает в детском саду. Напомним, этого вида вакцинации нет в Национальном календаре прививок, он является дополнительным. В этой связи многие мамы боятся делать прививку совсем еще крохам и задают много вопросов на тему рисков иммунизации от гриппа. Но врачи-педиатры в один голос уверяют: не стоит паниковать, ведь прививка делается в микродозе – 0,25 мл для детей до трех лет (двукратно). Детям старше трех лет уже вводится дозировка 0,50 мл (однократно). Взрослые, кстати, получают вакцину в такой же дозировке.

Как правило, присутствие родителей в день вакцинации в детском саду не нужно. Всех детей перед уколом осмотрит врач. Если у кого-то из малышей будут обнаружены признаки вирусной инфекции – температура, вялость, то ему прививку сделают попозже, после полного выздоровления.

Вакцинация от гриппа в школе

Аналогично проходит и прививочная кампания в школах. Обязательный осмотр врача, и только потом вакцинация. Медотвод от прививки по причине аллергии или другой реакции на компоненты препарата родители должны представить заранее - в самом начале сентября.

Как показывает статистика, вакцинация в школах существенно снижает случаи заболеваемости, вследствие чего не страдает и успеваемость учеников. В этой связи врачи настоятельно советуют родителям делать детям прививку, чтобы без последствий пережить сезон эпидемий.

Вакцинация от гриппа беременных

Главный вакцинолог Новосибирского региона Татьяна Ивлева отметила, что беременные женщины входят в особую группу риска, так как осложнения после гриппа могут быть непредсказуемыми и принести вред не только матери, но и будущему ребенку. В этой связи целесообразно вакцинироваться, тем более что отечественные препараты фактически не имеют противопоказаний в отношении беременных и кормящих женщин, а также тех, кто только планирует стать матерями.

«Если мы говорим о вакцинации, об инфекционной безопасности семьи, будущего малыша, то, конечно, задолго до этой беременности должна проходить подготовка», - подчеркнула Ивлева, отвечая на вопросы журналистов.

Какая может быть реакция на прививку?

В подавляющем большинстве случаев прививка переносится легко и безболезненно. Многие люди и вовсе забывают о сделанной инъекции, так как чувствуют себя, как обычно, хорошо. Но в инструкции к препаратам все же прописаны некоторые побочные действия, которые могут проявиться после прививки.

Обычно это небольшая субфебрильная температура в районе 37 градусов, отек в месте введения препарата, вялость и сонливость – человек будто на самом деле заболевает гриппом. Все это проявления так называемой адаптации иммунной системы к антигенам, введенным в организм.

Вот что рассказал врач-иммунолог Михаил Костинов о реакциях человеческого организма на прививку от гриппа.

«У аллергиков на месте вакцинации может быть покраснение и боль в течение 2–3 дней. День–полтора может держаться легкая температура – 37–37,5 градуса. Это нормальные реакции, но в случае их возникновения лучше проконсультироваться с врачом. От вакцины от гриппа еще никто на планете не заболевал», – отмечает специалист.

Работает ли прививка от гриппа против коронавируса?

Это очень важный вопрос, который сегодня волнует многих россиян. Можно ли, сделав одну прививку, избежать двух заболеваний. Нет! Таков ответ специалистов. Прививаться нужно от двух вирусов. Все дело в том, что ковид (SARS-CoV) и вирус гриппа (взять хотя бы самый распространенный штамм вируса A - H1N1) имеют разную природу, хоть и похожи на начальном этапе заболевания некоторыми симптомами. А значит, и борьбу против них придется вести разными орудиями – в нашем случае вакцинами.

Через какое время делать прививку от гриппа после вакцинации от COVID-19?

Инфекционист, вирусолог, кандидат медицинских наук Георгий Викулов тоже, как и многие его коллеги, придерживается мнения о том, что в первую очередь необходимо вакцинироваться от COVID-19. А уже потом, когда пройдет не менее месяца с момента принятия второго компонента вакцины, уже прививаться непосредственно от гриппа.

ВАЖНО!

Также специалист отметил, что нельзя прививаться во время инкубационного периода того или иного заболевания – будь то грипп или коронавирус. В этом случае болезнь все равно проявит себя, а вакцинация будет неэффективной.

Если же перед прививкой вы все-таки заболели, то в легких случаях отложить прививку нужно на 2 недели, в тяжелых – до 4 недель (до момента, когда пройдут все симптомы заболевания).

Адреса и график работы прививочных пунктов в Новосибирске

Сезон эпидемий традиционно стартует в сентябре, поэтому привиться от гриппа лучше заранее, говорят врачи, чтобы организм встретил во всеоружии этот сложный период, связанный с наступлением холодов. Привиться в Новосибирском регионе можно и в госучреждениях, и в частных клиниках. Вот ряд адресов, которые могут пригодиться:

Городская клиническая больница № 25 - ул. Александра Невского, 9 (время посещения: с 07:30 до 20:00, сб и вс: 09:00 - 15:00);

ГАУЗ НСО «ГКП № 1» - ул. Военная, 5 (время посещения: с 08:00 до 20:00, сб и вс: 09:00 - 15:00);

ГБУЗ НСО «ГКБ № 2» - ул. Кошурникова, 18 (время посещения: с 08:00 до 20:00, сб и вс: 09:00 - 15:00);

ГБУЗ НСО «ГКБ № 2» - пр. Дзержинского, 71 (время посещения: с 08:00 до 20:00, сб и вс: 09:00 - 15:00);

ГБУЗ НСО «ГБ № 4» - ул. Солидарности, 14 (время посещения: с 08:00 до 20:00, сб и вс: 09:00 - 15:00);

ГБУЗ НСО «ГКП № 7» - ул. Ульяновская, 1 (время посещения: с 08:00 до 20:00, сб и вс: 09:00 - 15:00);

ГБУЗ НСО «ГП № 12» - ул. Авиастроителей, 3 (время посещения: с 08:00 до 20:00, сб и вс: 09:00 - 15:00);

ГБУЗ НСО «ГКП № 13» - ул. Герцена, 11 (время посещения: с 08:00 до 20:00, сб и вс: 09:00 - 15:00);

ГБУЗ НСО «ГП № 16» - пр. Карла Маркса, 6/1 (время посещения: с 08:00 до 20:00, сб и вс: 09:00 - 15:00);

ГБУЗ НСО «ККДП № 27» - ул. Вавилова, 12 (время посещения: с 08:00 до 20:00, сб и вс: 09:00 - 15:00);

ГБУЗ НСО «ГП № 29» - ул. Тюленина, 9 (время посещения: с 08:00 до 20:00, сб и вс: 09:00 - 15:00);

Медицинский центр «XXI век» - ул. Некрасова, 35 (время посещения: пн - пт: 08:00 - 20:00; сб и вс: 09:00 - 16:00);

Медицинский центр «Евромед» - ул. Гоголя, 42 (время посещения: пн - пт: 08:00 - 21:00, сб и вс: 09:00 - 19:00);

Центр вакцинопрофилактики - ул. Державина, 92/3 (время посещения: 09:00 - 18:00);

Сеть вакцинальных центров «Аскомед Плюс» (время посещения: 09:00 - 18:00, сб 13:00 - 18:00, вс выходной).

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