В России в этом году представлен особенно широкий спектр вакцин: «Гриппол Плюс», «Ультрикс», «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс Квадри». Из них только «Ультрикс Квадри» является четырехвалентной вакциной, то есть в ее составе содержится по два штамма группы A и группы B. Трехвалентные включают в себя два штамма группы A и один штамм группы B. Все вышеперечисленные вакцины являются инактивированными (то есть созданы на основе убитого вируса) и имеют общее противопоказание, а именно наличие сильной аллергической реакции на куриный белок, который находится в составе вакцинных препаратов. Как правило, антигены содержатся в препарате в дозировке от 5 до 15 мкг.