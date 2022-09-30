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Сын главы Ордынского района заявил, что готов к призыву по частичной мобилизации

Сегодня, 03:35
Фото: Егор Орел/ВК и 1MI
Сбежавших из России из-за частичной мобилизации новосибирцев призвал вернуться домой сын главы Ордынского района Егор Орел. Сам он подтвердил Atas.info, что не будет скрываться, если получит повестку в военкомат.
«Судя по новостям, на волне истерики о частичной мобилизации из страны уехали тысячи парней. Среди них есть и несколько близких мне людей. Мотив их мне понятен, с одной стороны. Они боятся за свою жизнь, не хотят разлучаться с семьей и жить в холодных казармах и грязных окопах. Однако бежать вот так, основываясь на чистом страхе…», - сказал Егор Орел.

По мнению Егора, власти страны призывают сейчас самых сильных и подготовленных мужчин. А если они сбегают, им на замену приходят более слабые. Так они бросают в опасности их.

«Нужно жить так, чтобы детям потом с гордостью рассказать. Получается, что сбежавшие так и скажут потом, что в страхе убежали. Я решил, что, если призовут, отправлюсь защищать Родину и близких».

Сын главы Ордынского района Егор Орел посоветовал всем уехавшим успокоиться и вернуться домой.

#Алина Шефер#Общество#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Новосибирская область#Частичная мобилизация
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