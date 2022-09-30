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Власти Новосибирской области ответили на жалобы мобилизованных у НВВКУ

Сегодня, 07:46
Фото: Сиб.фм
В правительстве Новосибирской области прокомментировали жалобы призванных по частичной мобилизации мужчин, которые находятся возле Новосибирского высшего военного командного училища в Академгородке и жгут костры.

Напомним, что возле НВВКУ в Новосибирске призванные на службу мужчины развернули палатки и разожгли костры. Так они спасаются от мороза в ожидании распределения в воинскую часть – они уже выпилили большое количество деревьев, чтобы поддерживать костер. 

Региональные власти ответили на запрос, что проблема в том, что на сборный пункт прибыли мобилизованные и из других субъектов РФ. 

Возникновение проблемы с размещением мобилизованных связано с одновременным прибытием на сборный пункт в Новосибирской области людей из нескольких субъектов РФ. Военным оказывается поддержка и содействие, - уточнили в областном правительстве.

Мобилизованным помогают с едой, оборудованием мест для сна и с другими организационными вопросами.

#Александр Кондратьев#Спецоперация#Политика#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Новосибирская область#Частичная мобилизация#Армия#Война
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