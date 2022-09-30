Напомним, что возле НВВКУ в Новосибирске призванные на службу мужчины развернули палатки и разожгли костры. Так они спасаются от мороза в ожидании распределения в воинскую часть – они уже выпилили большое количество деревьев, чтобы поддерживать костер.
Региональные власти ответили на запрос, что проблема в том, что на сборный пункт прибыли мобилизованные и из других субъектов РФ.
Возникновение проблемы с размещением мобилизованных связано с одновременным прибытием на сборный пункт в Новосибирской области людей из нескольких субъектов РФ. Военным оказывается поддержка и содействие, - уточнили в областном правительстве.
Мобилизованным помогают с едой, оборудованием мест для сна и с другими организационными вопросами.