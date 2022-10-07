Число выданных ипотек выросло на 27% за август в Новосибирской области

Число ипотек под залог ДДУ составило 929 в августе, а всего было выдано около 3 000. Этот показатель на 27,43% больше июльского.
Отмечается, что месячный рост по ипотекам по отношению к маю составил 360%. А количество кредитов под залог строящегося жилья вырос на 19,26% в августе, а с мая общее увеличение -274,85%.
«В регионе растет ипотечное кредитование на вторичном рынке. Всё из-за того, что ключевая ставка ЦБ снизилась на новостройки через активизацию вторичного рынка. В целом по России люди брали ипотеки под залог жилья на 33% чаще в августе», - рассказал независимый аналитик строительного рынка Сергей Николаев.
Специалисты отмечают, что квартиры в ипотеку стали активнее покупать в Алтайском крае, Свердловской области и Республике Башкортостан.