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Новосибирцы обсуждают гибель мобилизованных в НВВКУ в соцсетях

Сегодня, 06:59
Фото: atas.info
Двое мобилизованных мужчин погибли в учебном пункте НВВКУ в Новосибирске при загадочных обстоятельствах. Трагедию бурно обсудили в соцсетях сибиряки, выдвигая свои версии произошедшего.

Что думают сибиряки по поводу двух смертей на призывном пункте в Новосибирске:

Две трагические истории разделили новосибирцев на разные лагеря. Одни обвиняют в произошедшем власти, которые якобы не организовали должным образом размещение солдат, другие пеняют только на алкоголь и на недисциплинированность отдельных людей. (Подробности, что известно о погибших мобилизованных - в материале Атас.инфо.)

Активное обсуждение причин трагедии происходит в группе «Инцидент Новосибирск» «ВКонтакте». Некоторые сибиряки пишут в соцсетях под постами о погибших мобилизованных, что пункт сборов «не детский сад и эти мужчины должны сами следить за своим поведением». По их мнению, военные должны вести себя так, как положено защитнику страны.

Фото: скрин из группы "Инцидент Новосибирск"/ВК
«это вы в своём уме, что пургу такую несёте? В первую очередь должна быть ДИСЦИПЛИНА, ОРГАНИЗОВАННОСТЬ, СОБРАННОСТЬ, ПОРЯДОК! А вы тут про детский сад. Именно, детский сад на выезде в лицах мобилизованных», - заявляет подписчица одной из групп во «ВКонтакте».

Среди комментаторов нашлись и те, кто поддержал мобилизованных солдат, чья жизнь резко изменилась. Они признались, что могли тоже запить, если бы вдруг оказались в палаточном городке. Всему виной переживания, разлука с семьей и эти чувства якобы не совестно глушить алкоголем.

«Да мы там не были, как можно обсуждать и осуждать. Ребят вытянули из семьи, забрали от детей. Они же все взрослые мужики, но это не значит, что сердце у них за родных не болит. Вот они и выпивают. От алкоголя много людей в сутки умирает так, то, а тут солдаты эти на виду, поэтому столько шума», - заявил анонимный новосибирец в соцсетях.

Были ли жалобы на условия проживания у НВВКУ

Ранее уполномоченная по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева сообщала, что от солдат и их близких поступало 98 жалоб на ошибки во время частичной мобилизации, но не было обращений по поводу бытовых условий в пункте НВВКУ.

Навещает мобилизованных в палаточном городке губернатор региона Андрей Травников. Он инспектирует казармы, пункты сбора и столовую. И всегда интересуется, чего не хватает солдатам. Глава области ранее распорядился организовать призывникам все условия для благоприятного проживания.   

Губернатор Андрей Травников в мобилизационном пункте НВВКУ
Фото: nso.ru

Сами призывники отмечали, что их хорошо кормят, возят в баню, дают встречаться с семьей на территории военного училища. А вот в распитии алкоголя их ограничили, дабы впредь избежать трагических случаев.

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