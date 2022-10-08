Две трагические истории разделили новосибирцев на разные лагеря. Одни обвиняют в произошедшем власти, которые якобы не организовали должным образом размещение солдат, другие пеняют только на алкоголь и на недисциплинированность отдельных людей. (Подробности, что известно о погибших мобилизованных - в материале Атас.инфо.)
Активное обсуждение причин трагедии происходит в группе «Инцидент Новосибирск» «ВКонтакте». Некоторые сибиряки пишут в соцсетях под постами о погибших мобилизованных, что пункт сборов «не детский сад и эти мужчины должны сами следить за своим поведением». По их мнению, военные должны вести себя так, как положено защитнику страны.
«это вы в своём уме, что пургу такую несёте? В первую очередь должна быть ДИСЦИПЛИНА, ОРГАНИЗОВАННОСТЬ, СОБРАННОСТЬ, ПОРЯДОК! А вы тут про детский сад. Именно, детский сад на выезде в лицах мобилизованных», - заявляет подписчица одной из групп во «ВКонтакте».
Среди комментаторов нашлись и те, кто поддержал мобилизованных солдат, чья жизнь резко изменилась. Они признались, что могли тоже запить, если бы вдруг оказались в палаточном городке. Всему виной переживания, разлука с семьей и эти чувства якобы не совестно глушить алкоголем.
«Да мы там не были, как можно обсуждать и осуждать. Ребят вытянули из семьи, забрали от детей. Они же все взрослые мужики, но это не значит, что сердце у них за родных не болит. Вот они и выпивают. От алкоголя много людей в сутки умирает так, то, а тут солдаты эти на виду, поэтому столько шума», - заявил анонимный новосибирец в соцсетях.
Ранее уполномоченная по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева сообщала, что от солдат и их близких поступало 98 жалоб на ошибки во время частичной мобилизации, но не было обращений по поводу бытовых условий в пункте НВВКУ.
Навещает мобилизованных в палаточном городке губернатор региона Андрей Травников. Он инспектирует казармы, пункты сбора и столовую. И всегда интересуется, чего не хватает солдатам. Глава области ранее распорядился организовать призывникам все условия для благоприятного проживания.
Сами призывники отмечали, что их хорошо кормят, возят в баню, дают встречаться с семьей на территории военного училища. А вот в распитии алкоголя их ограничили, дабы впредь избежать трагических случаев.