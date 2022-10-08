Среди комментаторов нашлись и те, кто поддержал мобилизованных солдат, чья жизнь резко изменилась. Они признались, что могли тоже запить, если бы вдруг оказались в палаточном городке. Всему виной переживания, разлука с семьей и эти чувства якобы не совестно глушить алкоголем.