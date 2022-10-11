Инцидент произошел на улице Саввы Кожевникова, 7. Очевидцы написали в группу «АСТ-54» о мужчине, который выл под окнами жилых домов, снимал с себя одежду и таранил головой автомобили и асфальт.
Для него они вызвали скорую помощь, но приехавшие медики не смогли его утихомирить. В этом им помогли сотрудники Росгвардии.
«Росгвардейцы во время патруля получили информацию о буйном горожане и выехали на место. К ним подошли фельдшеры и попросили помощи в госпитализации мужчины. С их слов, у него признаки сильного опьянения, его действия несли угрозу людям», - рассказала Atas.info пресс-секретарь Росгвардии.
В сопровождении бойцов врачи доставили сибиряка в больницу.