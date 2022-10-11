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Бьющийся головой об машины мужчина напугал жителей Новосибирска

Сегодня, 09:53
Фото: 1MI
Жители Северо-Чемского жилмассива в Новосибирске пожаловались на неадекватного мужчину, который громко кричал и бился головой об землю. Для его госпитализации пришлось вызывать наряд Росгвардии.

Инцидент произошел на улице Саввы Кожевникова, 7. Очевидцы написали в группу «АСТ-54» о мужчине, который выл под окнами жилых домов, снимал с себя одежду и таранил головой автомобили и асфальт.

Для него они вызвали скорую помощь, но приехавшие медики не смогли его утихомирить. В этом им помогли сотрудники Росгвардии.

«Росгвардейцы во время патруля получили информацию о буйном горожане и выехали на место. К ним подошли фельдшеры и попросили помощи в госпитализации мужчины. С их слов, у него признаки сильного опьянения, его действия несли угрозу людям», - рассказала Atas.info пресс-секретарь Росгвардии.

В сопровождении бойцов врачи доставили сибиряка в больницу.

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