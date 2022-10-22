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Новосибирская область продолжит восстановление ЛНР, несмотря на военное положение

Сегодня, 06:00
Фото: 1MI
В первую очередь, речь идет о восстановлении системы теплоснабжения
Новосибирские специалисты продолжат работу по восстановлению инфраструктуры Беловодского района ЛНР. На большинстве объектов работы уже завершены

Режим военного положения, введенный указом президента России на территории Луганской народной республике, не помешает специалистам из Новосибирской области завершить восстановление систем теплоснабжения в Беловодском районе ЛНР. Об этом в субботу, 22 октября заявил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

Сейчас основной объем запланированных работ выполнен, идет процесс подключения трубопроводного хозяйства к газу, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на слова Архипова.

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Ранее в региональном МинЖКХ говорили, что до 1 ноября вся система теплоснабжения Беловодского района будет в работоспособном состоянии. На текущий момент работы завершены на 38 объектах, осталось подключить 12 объектов.

В августе текущего года мэр Новосибирска заявил, что за каждым из районов города будут персонально закреплены ветераны войны и труда, проживающие в Беловодском районе. Власти намерены предоставлять им материальную и гуманитарную помощь.

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