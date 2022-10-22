Режим военного положения, введенный указом президента России на территории Луганской народной республике, не помешает специалистам из Новосибирской области завершить восстановление систем теплоснабжения в Беловодском районе ЛНР. Об этом в субботу, 22 октября заявил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.
Сейчас основной объем запланированных работ выполнен, идет процесс подключения трубопроводного хозяйства к газу, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на слова Архипова.
Ранее в региональном МинЖКХ говорили, что до 1 ноября вся система теплоснабжения Беловодского района будет в работоспособном состоянии. На текущий момент работы завершены на 38 объектах, осталось подключить 12 объектов.
В августе текущего года мэр Новосибирска заявил, что за каждым из районов города будут персонально закреплены ветераны войны и труда, проживающие в Беловодском районе. Власти намерены предоставлять им материальную и гуманитарную помощь.