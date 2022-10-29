16-килограммового “обского красавчика” поймал новосибирский рыбак

Фотографию монстра автор сопроводил лаконичной записью, сполна описывающей пойманную рыбу. “Обской красавчег... 16кг 100гр”, - написал рыбак.
Его имя - Максим Верич. В комментариях к сообщению люди уверяли Максима, что большая рыба обязана быть очень вкусной, рекомендовали ему способы приготовления сазана и делись фотографиями собственных уловов.
Новосибирец так же дал короткие интервью корреспондентам КП - Новосибирск, в котором рассказал журналистам о своих планах на рыбу.
“Буду и жарить, и в духовке запекать”, – поделился с репортерами Максим.
Ранее сообщалось о штрафе браконьерами на сумму 27 млн рублей за вылов рыбы во время нереста.