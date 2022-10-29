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16-килограммового “обского красавчика” поймал новосибирский рыбак

Сегодня, 12:02
Фото: VK-сообщество "Рыбалка в Новосибирска"
рыбак с сазаном
Опубликованная ночью 29 октября запись в VK-сообществе "Рыбалка в Новосибирска" поведала читателям о крупном улове местного рыбка. На прикрепленной к посту фотографии рядом с шестнадцатикилограммовым сазаном улыбался счастливчик, выудивший рыбу из вод Оби

Фотографию монстра автор сопроводил лаконичной записью, сполна описывающей пойманную рыбу. “Обской красавчег... 16кг 100гр”, - написал рыбак. 

Его имя - Максим Верич. В комментариях к сообщению люди уверяли Максима, что большая рыба обязана быть очень вкусной, рекомендовали ему способы приготовления сазана и делись фотографиями собственных уловов.  

Новосибирец так же дал короткие интервью корреспондентам КП - Новосибирск, в котором рассказал журналистам о своих планах на рыбу. 

“Буду и жарить, и в духовке запекать”, – поделился с репортерами Максим.

Ранее сообщалось о штрафе браконьерами на сумму 27 млн рублей за вылов рыбы во время нереста. 

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#Общество#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Сазан#16 кг#Рыбалка#Максим Верич#Обь
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