В Новосибирской области в рамках нацпроекта закупят 915 баков для раздельного сбора мусора. Их установят до конца текущего года в городах и селах региона, сообщили в областном правительстве. Сейчас в Новосибирске установлено около 2.5 тысяч таких контейнеров. Большинство из них расположено в Ленинском (653), Кировском (546), Октябрьском (289) районах города.