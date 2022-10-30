В Новосибирской области в рамках нацпроекта закупят 915 баков для раздельного сбора мусора. Их установят до конца текущего года в городах и селах региона, сообщили в областном правительстве. Сейчас в Новосибирске установлено около 2.5 тысяч таких контейнеров. Большинство из них расположено в Ленинском (653), Кировском (546), Октябрьском (289) районах города.
Больше всего новых баков, 350, будет установлено в Искитиме. В Бердск направят 300 контейнеров, 80 в Колывань, 60 в Мошково, город Обь получит 55 контейнеров, Коченево 30. Еще 40 контенеров распределят по сельсоветам Новосибирского района.
Напомним, в начале октября были опубликованы пакеты документов концессионных соглашений, в рамках которых должны быть построены два крупных мусорных полигона, в составе которых будут работать комплексы по переработке мусора.