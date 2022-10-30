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Около 1000 контейнеров для раздельного сбора мусора установят в Новосибирской области

Сегодня, 06:40
Фото: 1MI
Мусор будут перерабатывать на специальных предприятиях
До конца 2022 года количество баков для раздельного сбора мусора в регионе достигнет 3.4 тысяч

В Новосибирской области в рамках нацпроекта закупят 915 баков для раздельного сбора мусора. Их установят  до конца текущего года в городах и селах региона, сообщили в областном правительстве. Сейчас в Новосибирске установлено около 2.5 тысяч таких контейнеров. Большинство из них расположено в Ленинском (653), Кировском (546), Октябрьском (289) районах города.

Больше всего новых баков, 350, будет установлено в Искитиме. В Бердск направят 300 контейнеров, 80 в Колывань, 60 в Мошково, город Обь получит 55 контейнеров, Коченево 30. Еще 40 контенеров распределят по сельсоветам Новосибирского района.

Напомним, в начале октября были опубликованы пакеты документов концессионных соглашений, в рамках которых должны быть построены два крупных мусорных полигона, в составе которых будут работать комплексы по переработке мусора.

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#Экология#Новосибирская область#Мусор#Раздельный сбор#Переработка
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