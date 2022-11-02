Новосибирск накроет смог, объявлена первая степень опасности

В предупреждении указан временной промежуток, в который не рекомендуется выходить на улицу, - с 17:00 2 ноября до 10:00 утра следующего дня.
Напомним, что при первой степени НМУ рекомендуется: ограничить пребывание на улице, проветривать помещение только кондиционерами, проводить занятия физкультурой и спортом в закрытых спортивных комплексах.
НМУ представляет собой краткосрочное сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных веществ в воздухе. Чаще всего к НМУ приводят штиль, слабый ветер и туман.
Согласно сервису для контроля состояния воздуха airvoice.io в данный момент уровень загрязнения Новосибирска составляет 5 баллов из 10. По данным архива сайта, только за прошедшую неделю загрязненность воздуха дважды поднималась до 8 баллов.
Напомним о том, что в ноябре Новосибирск ожидает резкий перепад температур: температура воздуха поднимется до +4 °C в первой половине ноября и рухнет до -31 °C накануне зимы.