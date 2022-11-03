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Навигацию закрыли: новосибирское МЧС предупреждает об опасности зимних водоемов

Сегодня, 08:06
Фото: 1MI
Лодка на берегу реки
Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России (ГИМС) не рекомендует новосибирцам сплавляться по рекам и озерам на маломерных судах

В связи с падением температуры, усилением ветра и появлением льда на поверхности водохранилищ навигация на небольших судах становится крайне опасной. Эти факторы могут приводить к выходу моторов из строя, прорыву надувных лодок или вовсе к опрокидыванию судов. А попав в холодные воды, человек рискует погибнуть от переохлаждения. Так, при температуре 2-3 °С пребывание в воде более 15 минут может стать летальным.

ВК-сообщество управления МЧС по НСО сообщает о переходе в режим повышенной готовности из-за неблагоприятной обстановки на водохранилищах области.

“В выходные дни не исключены происшествия на водоемах из-за несоблюдения правил эксплуатации маломерных судов. Водные объекты находятся под особым контролем сотрудников МЧС России и специалистов аварийно-спасательных служб. Напоминаем, что навигация подходит к концу, и госинспекторы ГИМС не рекомендуют выходить на лодках и катерах на воду”, - говорится в публикации.

Ранее в селе Каменка Новосибирской области в водоеме утонул подросток.

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