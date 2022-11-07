Новосибирский юрист рассказал, почему нет указа о завершении частичной мобилизации

"Закон о мобилизации действительно не предусматривает издания акта, прекращающего мобилизацию", — сказал Помельцев.



Однако с точки зрения правоприменительной практики еще нет прецедентов, подтверждающих окончание частичной мобилизации.



Сложности добавляет и тот факт, что отменить указ о мобилизации может только верховный главнокомандующий. И с точки зрения нормотворческой практики, это должно быть выполнено в той же форме, что и объявление частичной мобилизации.



"При этом устные заявления не являются в данном случае источником права, то есть не влекут прекращение правоотношений по мобилизации", - добавил юрист.