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Снежные ливни и морозы придут в Новосибирск на этой неделе

Сегодня, 03:48
Фото: 1MI
Резкое похолодание и осадки в виде мокрого снега накроют Новосибирск
Резкое похолодание и осадки в виде мокрого снега накроют Новосибирск на этой неделе. Метеорологические сервисы составили прогноз погоды на 7-13 ноября 2022 года.

По данным Западно-Сибирского УГМС, температура воздуха опустится до 0°C уже в сегодня, 7 ноября. А во вторник и среду сибирякам придется утепляться из-за -4…5°C за окном. В эти дни синоптики не обещают осадков, только ветер силой до 14 м/с.

Сервис Gismeteo прогнозирует с четверга по воскресенье, 10-13 ноября, заморозки до -3 по Цельсию. Также в городе ожидаются ливни со снегом. Местами будет ветрено – до 13 м/с. Уровень осадков достигнет 8,7 мм.

Специалисты «Яндекс.Погоды», прогнозируют выпадение постоянного снега с 13 ноября. По их сводке, с этого дня в Новосибирск придут небольшие снежные осадки и заморозки до -8…-10°C.

Отмечается, что холодать начнет с каждым днем. И в середине последнего осеннего месяца столбики термометра будут достигать отметки в -15…-13 градусов.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Снег#Мокрый снег#Дождь
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