По данным Западно-Сибирского УГМС, температура воздуха опустится до 0°C уже в сегодня, 7 ноября. А во вторник и среду сибирякам придется утепляться из-за -4…5°C за окном. В эти дни синоптики не обещают осадков, только ветер силой до 14 м/с.