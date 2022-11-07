По данным Западно-Сибирского УГМС, температура воздуха опустится до 0°C уже в сегодня, 7 ноября. А во вторник и среду сибирякам придется утепляться из-за -4…5°C за окном. В эти дни синоптики не обещают осадков, только ветер силой до 14 м/с.
Сервис Gismeteo прогнозирует с четверга по воскресенье, 10-13 ноября, заморозки до -3 по Цельсию. Также в городе ожидаются ливни со снегом. Местами будет ветрено – до 13 м/с. Уровень осадков достигнет 8,7 мм.
Специалисты «Яндекс.Погоды», прогнозируют выпадение постоянного снега с 13 ноября. По их сводке, с этого дня в Новосибирск придут небольшие снежные осадки и заморозки до -8…-10°C.
Отмечается, что холодать начнет с каждым днем. И в середине последнего осеннего месяца столбики термометра будут достигать отметки в -15…-13 градусов.