Исправительные работы и штраф в 300 тыс рублей за краснокнижного осетра

Счастливого рыбака с богатым уловом на берегу встретили сотрудники полиции и изъяли рыбу, занесенную в Красную книгу.
Суд приговорил жителя Ордынского района к 6 месяцам исправительных работ условно, причем в пользу государства будет удерживаться 10 процентов заработка.
Сибирский осетр, Acipencer baerii, является ценнейшим промысловым видом рыб. Он относится к первой категории редкости, потому что находится под угрозой исчезновения. Осетр занесен в Красную книгу России, Красный список Международного союза охраны природы и лов сибирских осетров сегодня категорически запрещен.
По подсчетам специалистов, ущерб от гибели единственного осетра составил более 320 тысяч рублей водным биологическим ресурсам Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.
Ранее двое браконьеров были оштрафованы на 27 млн рублей за ловлю рыбы в период нереста.