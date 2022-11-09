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Исправительные работы и штраф в 300 тыс рублей за краснокнижного осетра

Сегодня, 10:02
Фото: 1MI
Осетр

В Новосибирске вынесли приговор по делу об отлове краснокнижного осетра

Такой вердикт вынес новосибирской суд жителю Ордынского района, которому посчастливилось выловить сибирского осетра из Обского водохранилища.

Счастливого рыбака с богатым уловом на берегу встретили сотрудники полиции и изъяли рыбу, занесенную в Красную книгу.

Суд приговорил жителя Ордынского района к 6 месяцам исправительных работ условно, причем в пользу государства будет удерживаться 10 процентов заработка.

Сибирский осетр, Acipencer baerii, является ценнейшим промысловым видом рыб. Он относится к первой категории редкости, потому что находится под угрозой исчезновения. Осетр занесен в Красную книгу России, Красный список Международного союза охраны природы и лов сибирских осетров сегодня категорически запрещен.

По подсчетам специалистов, ущерб от гибели единственного осетра составил более 320 тысяч рублей водным биологическим ресурсам Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.

Ранее двое браконьеров были оштрафованы на 27 млн рублей за ловлю рыбы в период нереста.

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#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Осетр#Штраф#Красная книга
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