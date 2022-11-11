Каток-фаллос, погас экран на стеле, нет мусоропереработке - 10 ноября в Новосибирске

В правительстве Новосибирской области рассказали, что территорию, прилегающую к Ледовому дворцу спорта, благоустроили.
Спустя неделю после открытия стелы «Город трудовой доблести» на памятной конструкции погас экран, о чем сообщили новосибирцы в ВК-группе «АСТ-54».
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова заявила, что новогоднего катка-фаллоса возле оперного театра не будет.
Слушания по проекту перезонирования земельного участка для строительства мусороперерабатывающего комплекса в поселке Верх-Тула в пригороде Новосибирска, назначенные на 10 ноября, не состоятся.
Минсоцразвия Новосибирской области приводит примерные цифры кадрового дефицита оборонно-промышленного комплекса. Зарплаты на вакантных должности колеблются от 45 тыс. рублей до 120 тыс.
Новосибирцы приняли в штыки идею закрыть для автомобильного движения улицу Ленина.