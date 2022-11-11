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Каток-фаллос, погас экран на стеле, нет мусоропереработке - 10 ноября в Новосибирске

Вчера, 22:28
Фото: Wikimedia
Ночной Новосибирск
Редакция "Atas/info" собрала главные новости этой среды в Новосибирске.
ЛДС в Новосибирске загородили деревьями – что еще нового на арене
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В правительстве Новосибирской области рассказали, что территорию, прилегающую к Ледовому дворцу спорта, благоустроили.

Экран погас на стеле, которую открыли в Новосибирске неделю назад
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Спустя неделю после открытия стелы «Город трудовой доблести» на памятной конструкции погас экран, о чем сообщили новосибирцы в ВК-группе «АСТ-54».

В Новосибирске отказались от скандального катка-фаллоса на площади Ленина
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Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова заявила, что новогоднего катка-фаллоса возле оперного театра не будет.

Публичные слушания по созданию мусоропереработки в Верх-Туле опять отменены
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Слушания по проекту перезонирования земельного участка для строительства мусороперерабатывающего комплекса в поселке Верх-Тула в пригороде Новосибирска, назначенные на 10 ноября, не состоятся.

На оборонке Новосибирска готовы платить 100 тысяч: кому и почему
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Минсоцразвия Новосибирской области приводит примерные цифры кадрового дефицита оборонно-промышленного комплекса. Зарплаты на вакантных должности колеблются от 45 тыс. рублей до 120 тыс.

Невежество средневековое – эксперты о решении перекрыть улицу Ленина
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Новосибирцы приняли в штыки идею закрыть для автомобильного движения улицу Ленина. 

#Итоги дня#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Город#Происшествия#Открытие стелы на пл.Калинина
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Невежество средневековое – эксперты о решении перекрыть улицу Ленина
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