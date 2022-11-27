Две 13-летние школьницы стали мамами в Новосибирской области

По данным аналитиков, за прошлый год всего появились на свет 28,3 тысяч детей. Это 14,7 мальчиков и 13,6 тысяч девочек.
«Средний возраст матери в 2021 году - 28,8 лет. Этот показатель с каждым годом растет. Возраст чуть больше половины матерей в Новосибирской области – 25-34 лет», - отмечают специалисты ведомства.
В прошлом году матерями стали 10 200 женщин. Двойня родилась у 318 из них, тройня – у 4 сибирячек. Среди всех новоиспеченных родительниц, двум самым молодым мамам 13 лет, самой зрелой 52 года.
Напомним, ранее аналитики называли возраст самых молодых отцов в Новосибирской области. Ими стали 5 школьников.