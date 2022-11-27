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Две 13-летние школьницы стали мамами в Новосибирской области

Сегодня, 03:13
Фото: 1MI
Две 13-летние школьницы в Новосибирской области стали впервые мамами
Две жительницы Новосибирской области родили первенцев в возрасте 13 лет в 2021 году. Самой зрелой мамой в регионе стала 52-летняя женщина, сообщает Новосибирскстат в День матери 27 ноября.

По данным аналитиков, за прошлый год всего появились на свет 28,3 тысяч детей. Это 14,7 мальчиков и 13,6 тысяч девочек.

«Средний возраст матери в 2021 году - 28,8 лет. Этот показатель с каждым годом растет. Возраст чуть больше половины матерей в Новосибирской области – 25-34 лет», - отмечают специалисты ведомства.

В прошлом году матерями стали 10 200 женщин. Двойня родилась у 318 из них, тройня – у 4 сибирячек. Среди всех новоиспеченных родительниц, двум самым молодым мамам 13 лет, самой зрелой 52 года.

Напомним, ранее аналитики называли возраст самых молодых отцов в Новосибирской области. Ими стали 5 школьников.

В Новосибирске пять школьников впервые стали отцами
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#День матери
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