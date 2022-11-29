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Под Новосибирском поймали ассенизаторов, сливавших нечистоты в поле

Сегодня, 11:34
Фото: nso.ru
Незаконный сброс отходов
Сегодня в Новосибирской области на территории Верх-Тулинского сельсовета задержали с поличным ассенизаторов, которые сливали в поле содержимое спецмашины, сообщает региональное Минприроды.

Нарушителей поймали в ходе совместного рейда сотрудников природоохранного ведомства и новосибирских полицейских.

По словам старшего госинспектора отдела оперативного реагирования экологической инспекции Минприроды НСО Владимира Залогина, слова которого приводятся в сообщении, работа была организована так, чтобы застать нарушителей с поличным.

Министерство отмечает, что минувшим летом штрафы за незаконный сброс отходов значительно выросли. Теперь за нарушение природоохранного законодательства физические лица будут платить не 2-3 тысячи рублей, как раньше, а с 40-50 тысяч. Для юридических лиц штраф за сброс отходов начинается от 100 000 рублей.

С начала года ведомство провело 31 выездное обследование.

Ранее в Бердске ассенизаторская машина проломила кирпичный забор и врезалась в дом. До этого в Новосибирске автомобиль с нечистотами перевернулся после столкновения со столбом.

Ассенизаторская машина врезалась в столбы и перевернулась в Новосибирске
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#Общество#Происшествия#Экология#Новосибирская область#Нечистоты#Сброс
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