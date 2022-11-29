Под Новосибирском поймали ассенизаторов, сливавших нечистоты в поле

Министерство отмечает, что минувшим летом штрафы за незаконный сброс отходов значительно выросли. Теперь за нарушение природоохранного законодательства физические лица будут платить не 2-3 тысячи рублей, как раньше, а с 40-50 тысяч. Для юридических лиц штраф за сброс отходов начинается от 100 000 рублей.