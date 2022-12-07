Деревянный туалет на конечной остановке автобуса № 23 в Новосибирске стал знаменитым на всю страну. И все благодаря посту в ВК депутата Совета депутатов Новосибирска Светланы Каверзиной. Она сообщила избирателям радостную новость – у деревянного туалета типа сортир для водителей на конечной остановке автобусов наконец-то появилась дверь.
"Без дверей ветерок задувал. Еще до этого его отмыли и обработали антисептиком. Будем следить за санитарным состоянием. Наши водители должны работать в приемлемых условиях", - пишет в соцети депутат, подчеркнув, что реновация стала возможна благодаря ее личным усилиям.
Вряд ли Светлана Каверзина думала, что рядовой пост о депутатской работе, подобные которому она выкладывает ежедневно, и стоит заметить, что в отличие от многих коллег по депутатскому корпусу, она действительно эффективно работает "на земле", вызовет всероссийский резонанс.
Телеграм-канал "Лентач" опубликовал эту фотографию под рубрикой "Российские чиновники открывают вещи" (авторы канала, очевидно, не понимают разницы между чиновниками и депутатами), отметив, что госпожа Каверзина "триумфально отчиталась" о своей работе. Что вызвало шквал недоуменных и иронических комментариев.
"А тендер на установку дверей проводили, интересно?"
"Бюджет составил $847,3 млрд. Из них $800 млн направили на дверь, $6 млрд — на инициативу по смыванию дерьма внутри"
"Следующий отчёт о модернизации туалета: Мы поставили держатель для туалетной бумаги"
Фотографии злополучного туалета гуляют по сети, пользователи пересылают их друг другу, упражняясь в остроумии. Сама Светлана Каверзина объяснила, что для того, чтобы на туалете появилась дверь, что нужно было писать официальные обращения за подписью депутата, встречаться с главой транспортного департамента, снимать видео.
"На самом деле, это территории Новосибирского района. Ну, вот так конечная остановка городских автобусов попала. Депутатом Новосибирского района является Татьяна Сазонова. Как раз в комиссию по транспорту входит. Татьяна Евгеньевна, может вы займетесь проблемами той территории, где вы депутат, и на которой обязаны работать? Чтоб весь мир не смеялся над деревянными туалетами для водителей", - резюмировала Каверзина.