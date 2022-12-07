Фотографии злополучного туалета гуляют по сети, пользователи пересылают их друг другу, упражняясь в остроумии. Сама Светлана Каверзина объяснила, что для того, чтобы на туалете появилась дверь, что нужно было писать официальные обращения за подписью депутата, встречаться с главой транспортного департамента, снимать видео.