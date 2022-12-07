В Новосибирске начал работу Первый Сибирский форум Всемирного Русского Народного Собора, одним из знаковых гостей которого является философ Александр Дугин, автор идеи так называемого "Русского мира". До начала пленарного заседания он провел встречу с губернатором Новосибирской области Александром Травниковым.