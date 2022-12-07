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Идеолог "Русского мира" Дугин выступит на форуме Народного собора в Новосибирске

Сегодня, 09:37
Фото: atas.info
В Новосибирске будут искать новые подходы к трациционным ценностям

В Новосибирске философ Александр Дугин актуализирует идеи "Русского мира"

Философ Александр Дугин, которого называют личным идеологом Путина, выступит с программной речью в ходе Первого Сибирского форума Всемирного Русского Народного Собора, который проходит в Новосибирске. На нем обсудят государственную политику в области духовных и семейных ценностей

В Новосибирске начал работу Первый Сибирский форум Всемирного Русского Народного Собора, одним из знаковых гостей которого является философ Александр Дугин, автор идеи так называемого "Русского мира". До начала пленарного заседания он провел встречу с губернатором Новосибирской области Александром Травниковым.

Дугин впервые выезжает из Москвы в регионы после гибели его дочери, Дарьи Дугиной, в ходе теракта в августе 2022 года на Можайском шоссе в Подмосковье.

Кроме Дугина, в работе Собора принимают участие другие заметные фигуры правого консервативного крыла: основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев и депутат Госдумы Михаил Делягин.

Форум открылся приветственной речью митрополита Новосибирского и Бердского Никодима, который благословил работу участников форума.

Предполагается, что кроме пропаганды традиционных ценностей, в ходе работы форума обсудят развитие российской экономики и ситуацию вокруг специальной военной операции на Украине.

 

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#Общество#Новосибирск#Церковь#Съезд#Александр Дугин
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