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Станцию метро "Спортивная" в Новосибирске не откроют в 2022 году

Сегодня, 07:46
Фото: atas.info
Физически станция будет готова до конца декабря

В Новосибирске ввод в эксплуатацию станции метро "Спортивная" перенесли на 2023 год

Мэр Анатолий Локоть заявил, что сдача в эксплуатацию станции метро "Спортивная" откладывается на неопределенное время. Однако пообещал, что все работы на ней будут закончены до конца текущего года

В мэрии Новосибирска отказались от планов ввести в эксплуатацию станцию метро "Спортивная" до конца 2022 года. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть в четверг, 8 декабря, в ходе онлайн-встречи с журналистами.

"Физические работы будут закончены до конца этого года. Со вводом сроки могут быть сдвинуты в связи с тем, что требуется доработать документацию и решить все бумажные вопросы", - сказал глава муниципалитета.

В начале ноября Анатолий Локоть заявлял, что станция будет сдана до конца 2022 года.

В августе 2022 года отставание от графика работ на станции составляло 78%. Ранее завершить строительство "Спортивной" планировали в сентябре текущего года, потом срок передвинули на октябрь. "Спортивная" станет 14 станцией новосибирского метрополитена.

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#Транспорт#Новосибирск#Анатолий Локоть#Метро#Станция спортивная#Сроки
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