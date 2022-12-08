В Новосибирске ввод в эксплуатацию станции метро "Спортивная" перенесли на 2023 год

Мэр Анатолий Локоть заявил, что сдача в эксплуатацию станции метро "Спортивная" откладывается на неопределенное время. Однако пообещал, что все работы на ней будут закончены до конца текущего года