В мэрии Новосибирска отказались от планов ввести в эксплуатацию станцию метро "Спортивная" до конца 2022 года. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть в четверг, 8 декабря, в ходе онлайн-встречи с журналистами.
"Физические работы будут закончены до конца этого года. Со вводом сроки могут быть сдвинуты в связи с тем, что требуется доработать документацию и решить все бумажные вопросы", - сказал глава муниципалитета.
В начале ноября Анатолий Локоть заявлял, что станция будет сдана до конца 2022 года.
В августе 2022 года отставание от графика работ на станции составляло 78%. Ранее завершить строительство "Спортивной" планировали в сентябре текущего года, потом срок передвинули на октябрь. "Спортивная" станет 14 станцией новосибирского метрополитена.