В Новосибирске на штрафстоянку забрали автомобиль с собакой в салоне

Автомобиль доставили на штрафстоянку из-за неправильной парковки. Вместе с водителем инспекторы ДПС составили акт передачи транспорта.
При этом в ведомстве отмечают, что хозяин ничего не упоминал о собаке в салоне. На нарушения при эвакуации он не жаловался.
Напомним, ранее на штрафстоянку увезли автомобиль вместе с водителем в Новосибирске. Молодая девушка оставила Toyota RAV4 возле магазина в неположенном месте.
Она пыталась отстоять свою иномарку. Прыгнула в салон, когда её начали эвакуировать. В итоге, выписали штраф.