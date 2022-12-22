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В Новосибирске на штрафстоянку забрали автомобиль с собакой в салоне

Сегодня, 02:34
Фото: 1MI
Эвакуатор увез машину с собакой внутри с улицы Кирова в Новосибирске
Эвакуатор увез машину с собакой внутри с улицы Кирова в Новосибирске 21 декабря. Об этом сообщает НГС.

Автомобиль доставили на штрафстоянку из-за неправильной парковки. Вместе с водителем инспекторы ДПС составили акт передачи транспорта.

При этом в ведомстве отмечают, что хозяин ничего не упоминал о собаке в салоне. На нарушения при эвакуации он не жаловался.

Напомним, ранее на штрафстоянку увезли автомобиль вместе с водителем в Новосибирске. Молодая девушка оставила Toyota RAV4 возле магазина в неположенном месте.

Она пыталась отстоять свою иномарку. Прыгнула в салон, когда её начали эвакуировать. В итоге, выписали штраф.

Эвакуатор увез машину вместе с водителем на штрафстоянку в Новосибирске
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Автомобиль
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