В новых регионах РФ выполнять функции страховых компаний будут фонды ОМС

В настоящее время ФОМС уже направил в новые российские регионы документы, необходимые для формирования территориальных подразделений организации. Планируется, что вновь созданные структуры ОМС будут реализовывать функции страховых компаний: выдавать населению полисы, оплачивать оказание медицинских услуг и контролировать качество их выполнения, а также при необходимости отстаивать права пациентов. Об этом пишет kommersant.ru.
При этом подразумевается, что проживающие на присоединенных территориях люди смогут получить необходимую врачебную помощь в медицинских организациях всех субъектов страны, включая федеральные клиники.
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, а также Запорожье и Херсонщина вошли в состав Российской Федерации осенью этого года в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, которая проводится с 24 февраля 2022 года по распоряжению президента России Владимира Путина.