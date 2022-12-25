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В новых регионах РФ выполнять функции страховых компаний будут фонды ОМС

Сегодня, 13:09
Временно исполняющие обязанности руководителей Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей подписали с главой Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Ильей Баланиным документ о взаимодействии в вопросе выдачи гражданам полисов ОМС.

В настоящее время ФОМС уже направил в новые российские регионы документы, необходимые для формирования территориальных подразделений организации.  Планируется, что вновь созданные структуры ОМС будут реализовывать функции страховых компаний: выдавать населению полисы, оплачивать оказание медицинских услуг и контролировать качество их выполнения, а также при необходимости отстаивать права пациентов. Об этом пишет kommersant.ru. 

При этом подразумевается, что проживающие на присоединенных территориях люди смогут получить необходимую врачебную помощь в медицинских организациях всех субъектов страны, включая федеральные клиники.

Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, а также Запорожье и Херсонщина вошли в состав Российской Федерации осенью этого года в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, которая проводится с 24 февраля 2022 года по распоряжению президента России Владимира Путина.



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