В новых регионах РФ выполнять функции страховых компаний будут фонды ОМС

В настоящее время ФОМС уже направил в новые российские регионы документы, необходимые для формирования территориальных подразделений организации. Планируется, что вновь созданные структуры ОМС будут реализовывать функции страховых компаний: выдавать населению полисы, оплачивать оказание медицинских услуг и контролировать качество их выполнения, а также при необходимости отстаивать права пациентов. Об этом пишет kommersant.ru.