В Новосибирске с окнами на 40 тысяч рублей обманули 93-летнего ветерана ВОВ

В тот же день вечером Анна позвонила в фирму и попросила вернуть деньги. Сотрудники предложили ей приехать в понедельник, 19 декабря, к ним в офис на Ипподромской, чтобы решить этот вопрос. По итогу, поездка оказалось напрасной –сибирячке отказали в возврате средств якобы из-за того, что на деньги с предоплаты они уже успели заказать материалы и понесут убытки.