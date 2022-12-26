В Новосибирске с окнами на 40 тысяч рублей обманули 93-летнего ветерана ВОВ

Как рассказала Atas.info внучка, на домашний телефон бабушки и дедушки 16 декабря позвонили некие сотрудники компании по установке окон «Авангард». Они предложили им свои услуги по замене стеклопакетов.
«Бабушка разрешила им приехать. Уже у них дома в Академгородке рабочие сказали, что нужно менять стеклопакеты якобы окна запотевают. Дали им на подпись договор о покупке материалов на 100 000 рублей, попросили внести предоплату и именно наличными в размере 40 000. Но наличных у них не было, и дедушка сделал перевод. Я сразу заподозрила неладное, когда они мне это рассказали», - рассказала внучка обманутых пенсионеров Анна.
В тот же день вечером Анна позвонила в фирму и попросила вернуть деньги. Сотрудники предложили ей приехать в понедельник, 19 декабря, к ним в офис на Ипподромской, чтобы решить этот вопрос. По итогу, поездка оказалось напрасной –сибирячке отказали в возврате средств якобы из-за того, что на деньги с предоплаты они уже успели заказать материалы и понесут убытки.
«Я не поняла, как они могли успеть все заказать, если я им звонила в пятницу. Я поехала к ним с готовым заявлением на возврат денег и аннулирование договора. Они его приняли, потом пообещали, что всё перезвонят. Но ещё ни звонка, ни денег нет, а уже 26 декабря. Боюсь, что могут вообще пропасть. Об этой компании уже давно, как о мошеннической, которая разводит стариков, пишут в отзывах на 2ГИС и Яндексе», - пояснила сибирячка.
Анна сообщила, что подала заявление в полицию о факте мошенничества. Его передали в Роспотребнадзор.