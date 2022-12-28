atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Назван ТОП-10 лучших политтехнологов Сибири в 2022 году

Сегодня, 06:43
Фото: 1MI
Лучших политконсультантов назвали коллеги и заказчики

Названы самые эффективные политтехнологи Сибири по итогам 2022 года

Редакция "Новых Известий" составила рейтинг специалистов, работающих на рынке политического консультирования и на должностях штатных политтехнологов в партийных, государственных и коммерческих структурах. Список сформирован на основе мнений экспертов и заказчиков услуг политтехнологов

Издание "Новые Известия" опубликовало рейтинги участников рынка политического консалтинга по всем российским округам. Участники были отобраны по данным  Российской ассоциации политконсультантов и Комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью. В результате экспертам и заказчикам услуг политического консультирования было предложено высказать свое мнение о 331 политтехнологе.

Наибольшее количество известных специалистов в области в области политконсалтинга оказалось в Центральном (56) и Сибирском (49) федеральных округах.

Сибирский федеральный округ, ТОП-10

Валерий Смородников

Мария Сергеева

Владимир Титенков

Михаил Халуга

Михаил Пальчик

Светлана Замарацкая

Павел Тимофеев

Дмитрий Денисов

Артем Речицкий

Сергей Вепренцев

Съежились: изменения поздравлений губернатора Травникова и мэра Локтя с Новым годом
Узнать подробнее

В список вошли специалисты, не менее трех раз упомянутые экспертами, имена расположены в порядке убывания количества упоминаний. Как пишет издание, лидером голосования стал Андрей Клюзов, министр региональной политики Новосибирской области. Однако он уже вошел в топ-10 в другой категории – лучших вице-губернаторов по внутренней политике. Поэтому в этот рейтинг Клюзова включать не стали.

Упоминание новосибирского чиновника среди политтехнологов не случайно. О назначении Андрея Клюзова на должность министра региональной политики стало известно только 1 ноября. Но за его плечами многолетняя успевшая карьера в качестве одного из ведущих политтехнологов "Единой России" и множество выигранных избирательных кампаний различного уровня.

Читайте также:
Кто такой Андрей Клюзов: что известно о новом министре региональной политики НСОАндрей Травников принял решение относительно участия в выборах губернатора 2023Что мешает Анатолию Локтю думать о грядущих губернаторских выборах
#Политика#Сибирский федеральный округ#Рейтинг#Выборы#Политтехнолог
Подпишитесь
Съежились: изменения поздравлений губернатора Травникова и мэра Локтя с Новым годом
26 декабря 08:48
Травников назвал мобилизацию самым тяжелым событием 2022 года в Новосибирске
Сегодня, 03:22
10 лучших фото Парка "Арена" возле нового ЛДС в Новосибирске
Сегодня, 05:53
Жителей Новосибирска возмутили высокие цены на «Щелкунчика» в НОВАТе
Сегодня, 05:47
Метаморфозы 2022: самые заметные изменения в повседневной жизни в уходящем году
Вчера, 08:38
В Новосибирске за гибель 16-летнего подростка осудили инструктора аквапарка
Сегодня, 01:26