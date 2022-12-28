В список вошли специалисты, не менее трех раз упомянутые экспертами, имена расположены в порядке убывания количества упоминаний. Как пишет издание, лидером голосования стал Андрей Клюзов, министр региональной политики Новосибирской области. Однако он уже вошел в топ-10 в другой категории – лучших вице-губернаторов по внутренней политике. Поэтому в этот рейтинг Клюзова включать не стали.