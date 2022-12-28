Новосибирскому снайперу на СВО подарила гитару певица Юлия Чичерина

Сибиряк служит снайпером в зоне спецоперации на Донбассе. Однажды мужчина записал видеообращение к рок-певице, в котором попросил у неё акустическую гитару, пишет Горсайт.
«Я простой снайпер ДНР. Тем не менее, мы любим музыку. Нам, по возможности, нужна акустическая гитара. Будем вам очень признательны», - сказал на записи солдат.
Военный рассказал, что на Донбассе он находится уже восемь лет, а его дом в Красноозерском районе Новосибирской области. Гитара нужна ему для поддержания боевого духа.
Юлия Чичерина не отказала мужчине в просьбе и передала ему гитару в качестве подарка. Оказалось, что у инструмента даже есть имя – Фёдор.