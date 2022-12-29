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Подростков начнут ставить на воинский учет в Новосибирской области в 2023 году

Сегодня, 05:31
Фото: 1MI
Новосибирцев 2006 года рождения начнут ставить на воинский учет в 2023 году
Молодых людей 2006 года рождения начнут ставить на воинский учет в 2023 году в Новосибирской области. Соответствующее постановление № 258 28 декабря 2022 года подписал губернатор региона Андрей Травников.

Согласно документу, после новогодних праздников в 2023 году в регионе создадут комиссию по постановке на воинский учет 16-летних подростков. При этом ранее постановление от 2021 года о подготовке молодых людей 2005 года рождения глава региона признал утратившим силу.

«Главам муниципалитетов и городских округов Новосибирской области приказывается обеспечить военные комиссариаты, оказывать им содействие, проконтролировать своевременное прибытие граждан для постановки на воинский учет», - говорится в постановлении.

Также глава области поручил министру здравоохранения Константину Хальзову организовать приезд врачей в медицинские учреждения, где будут проходить комиссию школьники. Ещё потребовал до 18 марта 2023 года обеспечить внеочередное амбулаторное и стационарное медицинское обследование прибывшим на учет.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Военные#Армия#Военкомат#Алина Шефер
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