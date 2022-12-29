Подростков начнут ставить на воинский учет в Новосибирской области в 2023 году

Согласно документу, после новогодних праздников в 2023 году в регионе создадут комиссию по постановке на воинский учет 16-летних подростков. При этом ранее постановление от 2021 года о подготовке молодых людей 2005 года рождения глава региона признал утратившим силу.
«Главам муниципалитетов и городских округов Новосибирской области приказывается обеспечить военные комиссариаты, оказывать им содействие, проконтролировать своевременное прибытие граждан для постановки на воинский учет», - говорится в постановлении.
Также глава области поручил министру здравоохранения Константину Хальзову организовать приезд врачей в медицинские учреждения, где будут проходить комиссию школьники. Ещё потребовал до 18 марта 2023 года обеспечить внеочередное амбулаторное и стационарное медицинское обследование прибывшим на учет.