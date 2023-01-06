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В Новосибирской области попрощались с погибшим на СВО Денисом Цеценко

Сегодня, 02:47
Фото: газета Кыштовский вестник
В Новосибирской области похоронили погибшего на СВО военного Цеценко
Земляки и родные проводили в последний путь погибшего на СВО военного Дениса Цеценко из Новосибирской области. Об этом сообщает газета «Кыштовский вестник».

Цеценко родился 11 сентября 1993 года в деревне Орловка. Он рано потерял маму, его воспитанием занимался отец. С юных лет Денис увлекался хоккеем, а после армии работал дальнобойщиком.

В зону спецоперации новосибирец уехал в сентябре, а 11 декабря родственникам пришла похоронка. Денис Цеценко пал смертью храбрых на сватовском направлении. Посмертно его наградили орденом Мужества.

На прощании военком по Кыштовскому, Венгеровскому и Чановскому районам В.Н. Фуголь вспоминал, каким веселым и жизнерадостным был Денис. Для церемонии он организовал траурные марши военного оркестра.

Цеценко похоронили на кладбище в Орловке рядом с могилой его матери.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Спецоперация#СВО#Военные
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