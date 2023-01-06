В Новосибирской области попрощались с погибшим на СВО Денисом Цеценко

Цеценко родился 11 сентября 1993 года в деревне Орловка. Он рано потерял маму, его воспитанием занимался отец. С юных лет Денис увлекался хоккеем, а после армии работал дальнобойщиком.
В зону спецоперации новосибирец уехал в сентябре, а 11 декабря родственникам пришла похоронка. Денис Цеценко пал смертью храбрых на сватовском направлении. Посмертно его наградили орденом Мужества.
На прощании военком по Кыштовскому, Венгеровскому и Чановскому районам В.Н. Фуголь вспоминал, каким веселым и жизнерадостным был Денис. Для церемонии он организовал траурные марши военного оркестра.
Цеценко похоронили на кладбище в Орловке рядом с могилой его матери.