В отношении депутата было возбуждено дело по ст. 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии). Не дожидаясь конца расследования, партия "Единая Россия" исключила Мамонтова из своих рядов и он был лишен депутатских полномочий.