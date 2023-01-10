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Экс-депутат из Татарска, сбивший ребенка, должен быть наказан: прокуратура НСО

Сегодня, 03:55
Фото: 1MI
Суд прекратил дело против Мамонтова в связи с примирением сторон

Прокурор Новосибирской области будет добиваться наказания для экс-депутата Мамонтова

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман заявил, что будет добиваться наказания для бывшего депутата из Татарска Сергея Мамонтова. Ранее суд освободил его от ответственности

Бывший депутат Татарского районного совета, 67-летний директор местного ДРСУ Сергей Мамонтов должен понести реальное наказание, заявил прокурор Новосибирской области Александр Бучман в ходе встречи с журналистами во вторник, 10 января. По мнению главы регионального надзорного ведомства, само отношение Мамонтова к происшествию, когда он сбил ребенка и уехал, бросив пострадавшего мальчика, не предполагает прекращение уголовного преследования. Действия, совершенные Сергеем Мамонтовым после ДТП, прокурор назвал "дерзким поведением".

Ранее прекращением резонансного дела заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Мировой суд освободил от наказания Сергея Мамонтова 23 декабря в связи с примирением сторон – он выплатил матери пострадавшего ребенка крупную денежную компенсацию.

Скандальное происшествие случилось в Татрске 30 октября, Мамонтов на своем автомобиле наехал на 6-летнего мальчика и скрылся, не оказав ему никакой помощи. Пострадавшего госпитализировали, его состояние оценивалось, как тяжелое.

В отношении депутата было возбуждено дело по ст. 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии). Не дожидаясь конца расследования, партия "Единая Россия" исключила Мамонтова из своих рядов и он был лишен депутатских полномочий.

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