В Убинском районе перед судом предстанет 49-летний мужчина, покушавшийся на убийство

По данным следствия, минувшей осенью обвиняемый пришел в квартиру матери своей бывшей сожительницы. Не смотря на попытки потерпевшей запереть дверь и не пускать пьяного мужчину, он проник в жилище и на глазах у близких родственников потерпевшей стал наносить ножом удары в голову и шею бывшей своей пассии.

«Довести умысел до конца ему не удалось, вследствие того, что мать потерпевшей стала наносить удары металлическим совком,...в результате чего злоумышленник был вынужден скрыться с места преступления, после чего 47-летней женщине была своевременно оказана квалифицированная помощь в медицинском учреждении», — сообщает подробности преступления телеграм-канал «СУ СК России по Новосибирской области».

Обвиняемый вину в содеянном не признал. Однако следователи собрали достаточную доказательную базу и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокурора направлено в суд.