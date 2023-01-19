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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

В Убинском районе перед судом предстанет 49-летний мужчина, покушавшийся на убийство

Сегодня, 13:09
Фото: 1MI
В Барабинский суд передано дело о незаконном проникновении в жилище и покушении на убийство

В НСО будут судить мужчину за проникновение в жилище и покушение на убийство

49-летнего жителя Убинского района обвиняют по двум статьям — незаконное проникновение в жилище и покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.

По данным следствия, минувшей осенью обвиняемый пришел в квартиру матери своей бывшей сожительницы. Не смотря на попытки потерпевшей запереть дверь и не пускать пьяного мужчину, он проник в жилище и на глазах  у близких родственников потерпевшей  стал наносить ножом удары в голову и шею бывшей своей пассии.
«Довести умысел до конца ему не удалось, вследствие того, что мать потерпевшей стала наносить удары металлическим совком,...в результате чего злоумышленник был вынужден скрыться с места преступления, после чего 47-летней женщине была своевременно оказана квалифицированная помощь в медицинском учреждении», — сообщает подробности преступления телеграм-канал «СУ СК России по Новосибирской области».
Обвиняемый вину в содеянном не признал. Однако следователи собрали достаточную доказательную базу и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокурора направлено в суд.

Ранее сообщалось, что Новосибирцу Алексею Дейхину вынесли приговор за хранение взрывоопасных реактивов. Их он носил около 20 лет домой с работы.

#Криминал#Общество#Происшествия#Новосибирская область#Суд#Следствие#Покушение на убийтво#Проникновение в жилище
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