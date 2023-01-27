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Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

“Позор”: слушание по делу о дискредитации ВС РФ закончилось потасовкой

27 января 2023, 08:44
Фото: 1MI
Статуя Фемиды
В Октябрьском районном суде Новосибирска на заседании по делу о дискредитации вооруженных сил РФ против активистки Елены Юн произошла потасовка.

Елену Юн задержали в августе прошлого года, она обвиняется в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации).

Поводом для уголовного преследования стал комментарий в соцсетях оставленный 4 марта минувшего года.

Сегодня суд должен был заслушать показания свидетелей. На заседании пришли порядка 40 активистов, некоторые из которых заявили ходатайства о ведении видеосъемки.

Свидетели не явились и присутствующие начали выкрикивать: “Позор”, сообщает "Сиб.фм". Судебные приставы заперли дверь в зал заседаний и вызвали полицейских.

По данным издания, активистов отпустили без составления административных протоколов.

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#Дискредитация ВС РФ#Суд#Общество#Новосибирск
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