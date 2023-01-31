В зоне проведения СВО погиб 23-летний житель Краснозерского

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Новосибирское издание НГС со ссылкой на вк-сообщество «Краснозерская Новь» сообщает о гибели сибиряка из поселка Краснозёрское.
Молодой человек окончил краснозерскую школу №2 им Ф.И. Анисичкина и поступил в Карасукский железнодорожный колледж. Уточняется, что после получения профессионального образования погибший служил в рядах Российской армии.
Осенью 2022 года молодой человек был мобилизован.
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