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В зоне проведения СВО погиб 23-летний житель Краснозерского

31 января 2023, 08:42
Фото: 1MI
Житель Новосибирской области погиб на СВО.
Житель Новосибирской области Денис Рубан расстался с жизнью на спецоперации.

Новосибирское издание НГС со ссылкой на вк-сообщество «Краснозерская Новь» сообщает о гибели сибиряка из поселка Краснозёрское.

Молодой человек окончил краснозерскую школу №2 им Ф.И. Анисичкина и поступил в Карасукский железнодорожный колледж. Уточняется, что после получения профессионального образования погибший служил в рядах Российской армии.

Осенью 2022 года молодой человек был мобилизован.

Ранее Atas.info писал о жене погибшего на СВО военнослужащего из Новосибирска, которая пытается отобрать квартиру у матери мужа: их брак был заключен фиктивно.

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#Общество#Новосибирская область#Смерть#СВО#Участник СВО#Гибель
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