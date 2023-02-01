Новосибирский губернатор Андрей Травников отмечает день рождения: его редкие фото

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
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Updated Сегодня, 06:24
Андрей Травников родился в городе Череповец Вологодской области. После школы закончил металлургический колледж по специальности электромонтер.
Проработав в этой области несколько лет, ушел в политику. Сначала в 2010 году стал первым вице-мэром Череповца, а через год вступил в должность врио градоначальника.
В 2012-м Травников становится первым заместителем губернатора своей родной области. А кресло мэра Вологды получил только в 2016-м.
Временно исполнять обязанности главы Новосибирской области его назначили в 2017 году. Он выиграл выборы (64,52% голосов) и заступил на должность губернатора.
В Новосибирске Андрей Травников живет вместе с женой и младшем сыном. Также у него есть старшая дочь, которая по последним данным, учится/училась в Санкт-Петербурге, пишет «МК в Новосибирске».