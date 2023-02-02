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Posted Сегодня, 10:39

Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

В Новосибирске налоговый инспектор помогал матери уклоняться от платежей

2 февраля 2023, 10:39
Фото: 1MI
В Новосибирске осудят налогового инспектора за помощь компании матери
Налогового инспектора будут судить в Новосибирске за махинации. Он помогал двум компаниям уклоняться от платежей в бюджет.

По информации СУ СКР региона, ровно год (с 2021 по 2022) государственный служащий вне закона участвовал в деятельности двух предприятий. Одно возглавляет его товарищ, другое – мать.

Инспектор, используя свои ресурсы, помогал близким избежать уплату налогов. Прокуроры уже выдвинули обвинения мужчине.

Собрав все материалы по этому уголовному делу, их передали в суд. Уже бывшему налоговому инспектору грозить до 2 лет тюрьмы.

 

#Алина Шефер#Налоги#Суд#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область
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