В Новосибирске налоговый инспектор помогал матери уклоняться от платежей

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
По информации СУ СКР региона, ровно год (с 2021 по 2022) государственный служащий вне закона участвовал в деятельности двух предприятий. Одно возглавляет его товарищ, другое – мать.
Инспектор, используя свои ресурсы, помогал близким избежать уплату налогов. Прокуроры уже выдвинули обвинения мужчине.
Собрав все материалы по этому уголовному делу, их передали в суд. Уже бывшему налоговому инспектору грозить до 2 лет тюрьмы.