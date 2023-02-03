Анна Терешкова назвала самое знаковое событие в Новосибирске в 2022 году

В ходе доклада об итогах работы департамента культуры, спорта и молодежной политики его глава Анна Терешкова назвала, по ее мнению, самое главное и знаковое событие минувшего года