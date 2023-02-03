Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:39
По мнению вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой, самое главное событие, которое произошло в городе в 2022 году – открытие стелы "Город трудовой доблести" на площади Калинина в Заельцовском районе.
"Мы должны сохранить и передать нашим будущим поколениям нашу историческую память о том вкладе, который внесли новосибирцы во время Великой Отечественной войны в нашу победу", - сказала руководитель департамента культуры, спорта и молодежной политики во время отчета о его работе за минувший год.
Решение об установке стелы "Город трудовой доблести" в Новосибирске было принято после того, как соответствующее звание городу было присвоено указом президента Владимира Путина 2 июля 2020 года.
Стела представляет собой четырехгранный штык высотой 30,8 метра (общая высота вместе с основанием 34 метра) с изображением тружеников военных лет и светодиодным экраном для трансляции исторического видео.
Автор типового проекта - скульптор-монументалист Денис Стретович. Каждому городу, удостоенному почётного звания, было предложено доработать архитектурно-художественное решение с учётом особенности размещения исторического контента.
Новосибирские архитекторы нелестно высказались о памятнике на площади Калинина, раскритиковав проект.