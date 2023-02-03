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Главное событие 2022 года в Новосибирске назвала вице-мэр Терешкова

3 февраля 2023, 08:37
Фото: Профиль в ВК Анны Терешковой
Как не странно, но главным событием Терешкова назвала не новогоднюю улицу Ленина

Анна Терешкова назвала самое знаковое событие в Новосибирске в 2022 году

В ходе доклада об итогах работы департамента культуры, спорта и молодежной политики его глава Анна Терешкова назвала, по ее мнению, самое главное и знаковое событие минувшего года

По мнению вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой,  самое главное событие, которое произошло в городе в 2022 году – открытие стелы "Город трудовой доблести" на площади Калинина в Заельцовском районе.

"Мы должны сохранить и передать нашим будущим поколениям нашу историческую память о том вкладе, который внесли новосибирцы во время Великой Отечественной войны в нашу победу", - сказала руководитель департамента культуры, спорта и молодежной политики во время отчета о его работе за минувший год.

Решение об установке стелы "Город трудовой доблести" в Новосибирске было принято после того, как соответствующее звание городу было присвоено указом президента Владимира Путина 2 июля 2020 года.

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Стела представляет собой четырехгранный штык высотой 30,8 метра (общая высота вместе с основанием 34 метра)  с изображением тружеников военных лет и светодиодным экраном для трансляции исторического видео.

Автор типового проекта - скульптор-монументалист Денис Стретович. Каждому городу, удостоенному почётного звания, было предложено доработать архитектурно-художественное решение с учётом особенности размещения исторического контента.

Новосибирские архитекторы нелестно высказались о памятнике на площади Калинина, раскритиковав проект.

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#Город#Новосибирск
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