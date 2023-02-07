Возбуждено дело о незаконном бизнесе экс-главы Чулымского района НСО и его дочери

Posted Сегодня, 03:08
Published Сегодня, 03:08
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
Как пишет Mash Siberia, против чиновника возбудили дело по двум статьям. В 2015 году Артемченко мог оформить на себя участок с ямой для слива нечистот и отдать его в аренду предприятию дочери.
Остальные бизнесмены платили за ее пользование, а родная кровиночка нет. А когда она переполнялась, грязь сливали в лес.
Если их деятельность докажут, то обоим фигурантам будет грозить полумиллионные штрафы и колония до 5 лет. Дело уже передали в суд.