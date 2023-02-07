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Posted Сегодня, 03:08

Published Сегодня, 03:08

Modified Сегодня, 03:10

Updated Сегодня, 03:10

Возбуждено дело о незаконном бизнесе экс-главы Чулымского района НСО и его дочери

7 февраля 2023, 03:08
Фото: 1MI
Бывший глава Чулымского района Новосибирской области Александр Артемченко стал фигурантом уголовного дела. Он мог заниматься незаконным бизнесом вместе со своей дочерью Яной Белых.

Как пишет Mash Siberia, против чиновника возбудили дело по двум статьям. В 2015 году Артемченко мог оформить на себя участок с ямой для слива нечистот и отдать его в аренду предприятию дочери.

Остальные бизнесмены платили за ее пользование, а родная кровиночка нет. А когда она переполнялась, грязь сливали в лес.

Если их деятельность докажут, то обоим фигурантам будет грозить полумиллионные штрафы и колония до 5 лет. Дело уже передали в суд.

#Алина Шефер#Чиновник#Суд#Политика#Новосибирск#Новосибирская область
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