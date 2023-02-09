Глава МЧС России Александр Куренков прилетел в Новосибирск на место взрыва

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Руководитель ведомства прибыл вместе с оперативной группой центрального аппарата.
«Министр отправился на место чрезвычайной ситуации, где ведутся поисково-спасательные работы», — сообщили в МЧС.
Александр Куренков уже осмотрел место ЧП и общается с силовиками. С его слов, под завалами находятся еще 8 человек. Спасатели продолжают работу уже более 12 часов. На месте трудятся две сотни человек.
Напомним, что в Новосибирске утром 9 февраля произошел взрыв газа в доме. Обрушились два подъезда. Под завалами оказались жильцы дома. Всего погибших – 7 человек, 11 пострадали и находятся в больницах.
Также известно, что правоохранители задержали двух подозреваемых, которые могут быть причастны к взрыву в доме. За пару дней до трагедии они чинили газовые плиты, представившись газовщиками.