atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Глава МЧС России Александр Куренков прилетел в Новосибирск на место взрыва

9 февраля 2023, 13:24
Фото: atas.info
Под завалами 8 человек
После взрыва в пятиэтажном доме на Линейной улице, в Новосибирск прилетел глава МЧС России Александр Куренков, о чем сообщают в пресс-службе ведомства.

Руководитель ведомства прибыл вместе с оперативной группой центрального аппарата.

«Министр отправился на место чрезвычайной ситуации, где ведутся поисково-спасательные работы», — сообщили в МЧС.

Александр Куренков уже осмотрел место ЧП и общается с силовиками. С его слов, под завалами находятся еще 8 человек. Спасатели продолжают работу уже более 12 часов. На месте трудятся две сотни человек.

Напомним, что в Новосибирске утром 9 февраля произошел взрыв газа в доме. Обрушились два подъезда. Под завалами оказались жильцы дома. Всего погибших – 7 человек, 11 пострадали и находятся в больницах.

Также известно, что правоохранители задержали двух подозреваемых, которые могут быть причастны к взрыву в доме. За пару дней до трагедии они чинили газовые плиты, представившись газовщиками. 

В Новосибирске задержали «газовщиков», которые могут быть причастны к взрыву дома
Узнать подробнее
Гендиректор «Облгаза»: за день до взрыва в доме на Линейной орудовали мошенники
Узнать подробнее
Из-за взрыва газа в Новосибирске погиб случайный прохожий - работник метрополитена
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Погиб#МЧС#Взрыв#Взрыв дома на ул. Линейной#Происшествия#Город#Новосибирск
Подпишитесь
Взрыв дома на Линейной в Новосибирске: 10 фото с места трагедии
Сегодня, 04:18
Что известно о доме №39 на Линейной, в котором произошел взрыв газа в Новосибирске
Сегодня, 03:25
"Аж земля затряслась": фото и видео с места взрыва дома в Новосибирске
Сегодня, 02:33
Жители дома, где произошел взрыв, рассказали о мошенниках, ходивших по квартирам
Сегодня, 03:54
Путин обратится к участникам церемонии открытия нового терминала аэропорта Толмачево
Вчера, 06:58
В Новосибирске взрывная волна выбила стекла в соседнем доме на Линейной
Сегодня, 05:07