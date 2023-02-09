В Новосибирске из-под завалов на месте взрыва достали тело 7 погибшего

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Взрыв газа в пятиэтажном доме произошел в четверг, 9 февраля. Там обрушились два подъезда. Спасатели до сих пор разбирают завалы. Было найдено пять погибших и 11 пострадавших.
В Минздраве региона сообщили, что нашли тело 6-го жильца. Погибшей оказалась 80-летняя пенсионерка. В СМИ говорят еще об одном погибшем, но личность еще не назвали.
Таким образом, всего в трагедии не выжили 7 человек. Пострадавшие находятся в разных больницах. Власти пообещали расселить жильцов, так как дом восстановлению больше не принадлежит. Также решается вопрос о компенсации.
Напомним, что среди погибших была женщина и ее 2-летняя дочь. В день ЧП мама девочки встречала свое 31-летие.