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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

В Новосибирске из-под завалов на месте взрыва достали тело 7 погибшего

9 февраля 2023, 12:04
Фото: МАСС
Тела еще двух погибших нашли среди завалов

В Новосибирске нашли тело седьмого погибшего при взрыве дома

Семь человек погибли при взрыве газа в жилом доме на Линейной в Новосибирске.

Взрыв газа в пятиэтажном доме произошел в четверг, 9 февраля. Там обрушились два подъезда. Спасатели до сих пор разбирают завалы. Было найдено пять погибших и 11 пострадавших.

В Минздраве региона сообщили, что нашли тело 6-го жильца. Погибшей оказалась 80-летняя пенсионерка. В СМИ говорят еще об одном погибшем, но личность еще не назвали.

Таким образом, всего в трагедии не выжили 7 человек. Пострадавшие находятся в разных больницах. Власти пообещали расселить жильцов, так как дом восстановлению больше не принадлежит. Также решается вопрос о компенсации.

Напомним, что среди погибших была женщина и ее 2-летняя дочь. В день ЧП мама девочки встречала свое 31-летие. 

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#Эмилия Губарева#Погиб#Взрыв#Взрыв дома на ул. Линейной#Происшествия#Город#Новосибирск
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