Гибель 14 человек при взрыве газа на Линейной в Новосибирске опровергли в Минздраве

Утром 9 февраля на улице Линейной произошла трагедия: в доме случился взрыв, обрушились два подъезда. Под завалами оказались люди. Ранее СМИ сообщали о 14 погибших, ссылаясь на источники в экстренных службах. По данным Минздрава НСО, погибших – 12, а пострадавших 21.