atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:35

Published Сегодня, 02:35

Modified Сегодня, 02:37

Updated Сегодня, 02:37

Гибель 14 человек при взрыве газа на Линейной в Новосибирске опровергли в Минздраве

10 февраля 2023, 02:35
Фото: 1MI
По официальным данным, при взрыве погибли 12 человек
В пятиэтажном доме на улице Линейная произошел взрыв из-за утечки газа. СМИ заявляют о 14 погибших, однако в региональном Минздраве говорят только о 12.

Утром 9 февраля на улице Линейной произошла трагедия: в доме случился взрыв, обрушились два подъезда. Под завалами оказались люди. Ранее СМИ сообщали о 14 погибших, ссылаясь на источники в экстренных службах. По данным Минздрава НСО, погибших – 12, а пострадавших 21.

Число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до 14 человек
Узнать подробнее

Напомним, что 10 февраля объявлено днем траура в Новосибирской области. В связи с трагедией президент Владимир Путин выразил соболезнования. Он держит ситуацию на личном контроле.

Спасатели продолжают разбор завалов в доме. На место также прибыл глава МЧС Александр Куренков. Еще вчера он сообщал, что под завалами могут находиться 8 людей.

Читайте также о том, что правоохранители задержали двух подозреваемых, которые незадолго до трагедии якобы чинили газовое оборудование.

В Новосибирске задержали «газовщиков», которые могут быть причастны к взрыву дома
Узнать подробнее
Все, что известно о последствиях взрыва газа в доме на Линейной в Новосибирске
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Взрыв#Погиб#Происшествия#Общество#Взрыв дома на ул. Линейной#Новосибирск
Подпишитесь
Количество жертв обрушения дома на Линейной в Новосибирске достигло 13 человек
Сегодня, 02:56
Что известно о доме №39 на Линейной, в котором произошел взрыв газа в Новосибирске
Вчера, 03:25
Взрыв дома на Линейной в Новосибирске: 10 фото с места трагедии
Вчера, 04:18
В Новосибирске задержали «газовщиков», которые могут быть причастны к взрыву дома
Вчера, 12:48
Президент Владимир Путин открыл новый терминал в «Толмачево» в Новосибирске
Сегодня, 02:21
В Новосибирской области 10 февраля объявлено днем траура
Сегодня, 01:38