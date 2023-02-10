Гибель 14 человек при взрыве газа на Линейной в Новосибирске опровергли в Минздраве

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Утром 9 февраля на улице Линейной произошла трагедия: в доме случился взрыв, обрушились два подъезда. Под завалами оказались люди. Ранее СМИ сообщали о 14 погибших, ссылаясь на источники в экстренных службах. По данным Минздрава НСО, погибших – 12, а пострадавших 21.
Напомним, что 10 февраля объявлено днем траура в Новосибирской области. В связи с трагедией президент Владимир Путин выразил соболезнования. Он держит ситуацию на личном контроле.
Спасатели продолжают разбор завалов в доме. На место также прибыл глава МЧС Александр Куренков. Еще вчера он сообщал, что под завалами могут находиться 8 людей.
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